Eddie García es nombrado Jefe de Policía de Dallas

El exjefe del Departamento de Policía de San José, Eddie García, ha sido nombrado nuevo jefe del Departamento de Policía de Dallas, anunciaron las autoridades el miércoles.

García, quien recientemente se retiró de su puesto en San José, se convertirá en el trigésimo jefe de policía de Dallas y el primer latino en ocupar el cargo, dijeron las autoridades. Se espera que comience a trabajar el 3 de febrero de 2021.

"Me siento realmente honrado por la idea de usar el uniforme del DPD y trabajar junto a un grupo tan asombroso de hombres y mujeres comprometidos", dijo García en un comunicado. "Juntos, en sociedad y colaboración con la comunidad de Dallas, afrontaremos los desafíos de hoy y del futuro".

Después de casi 30 años en el departamento al sur de la Bahía y de que se le acreditara la reconstrucción después de la reforma de las pensiones y un éxodo de oficiales, el último día de García fue el 12 de diciembre.

"Tuvimos muchos éxitos en nuestro tiempo aquí, no solo en los casi 29 años que he estado aquí, sino también en los cinco años que he sido jefe", dijo García a NBC Bay Area, hablando todavía como el jefe de San José. . "Hemos tenido áreas en las que podemos mejorar; hemos cometido errores. Pero aprendimos de ellos y seguiremos aprendiendo de ellos y mejoraremos como organización".

García estuvo entre los siete finalistas nombrados de un grupo de 36 solicitantes para el puesto de Dallas.

"Me siento honrado de ser uno de los siete finalistas para este puesto", continuó, "y de ninguna manera estaría en este puesto si no fuera por los hombres y mujeres que trabajan en este departamento de policía".

García llegó a San José cuando era un niño de Puerto Rico y finalmente se convirtió en jefe de policía de la décima ciudad más grande del país. Fue contratado por el departamento en febrero de 1992 y se convirtió en jefe interino del departamento el 19 de enero de 2016, luego de la jubilación del exjefe Larry Esquivel. García fue posteriormente confirmado como jefe el 1 de marzo de 2016.