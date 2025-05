Serie de robos y vandalismo de autos causa preocupación en East Palo Alto

Residentes en East Palo Alto expresaron su temor de estacionar sus vehículos afuera en la calle, pues varios vehículos fueron vandalizados y a una persona le robaron sus herramientas de trabajo.

“Abrí la puerta de mi carro y vi que las dos ventanas estaban rotas y el estéreo que estaba que no estaba, y se robaron unos cables para corriente y la llanta de spare”, dijo Larissa Valencia, víctima de vandalismo.

La misma mañana del 27 de mayo, a otra residente le quebraron los vidrios de su vehículo cerca de West Bay Shore Road y Clarke Avenue.

“Le rompieron la ventana del frente del pasajero y me robaron unos lentes”, indicó Fernanda Jiménez, víctimas de robo.

El mismo día, pero en la noche y solo a cuatro minutos de distancia de los primeros incidentes, otra residente fue víctima de robo

“Le quebraron como cuatro ventanas, le robaron todo lo que tenía adentro, una caja de sopas maruchanas y $50 que tenía sueltos”, indicó Jatsiri Hurtado, hija de la dueña del vehíclo.

La preocupación de residentes es que no hay suficiente luz y cámaras de seguridad, así que por esa razón Telemundo 48 contactó a Martha Barragán, alcaldesa de East Palo Alto y le preguntamos sobre cómo la ciudad está abordando estos temas que residentes consideran inseguros.

“Es un proceso, pero sí los estamos escuchando, queremos dejarles saber que estamos finalizando las prioridades y en cuanto estén finalizado nos ponemos manos a la obra”, aseveró Barragán.

Agregando que el próximo 3 de junio en la Junta de Supervisores hablarán de las prioridades que necesita la ciudad entre ellas iluminación y cámaras.

Por su parte, la policía aseguró que por lo menos recibieron dos reportes ese día, pero se cree que puede haber más víctimas.

“Nosotros investigamos, pero como no hay evidencia, no hay video, no podemos hacer mucho porque no se sabe quién lo hizo”, explicó Jaime Jiménez , capitán de la policía de East Palo Alto.

Jiménez ofreció algunas recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de robos.

“No dejar cosas dentro del vehículo, tener una alarma”, dijo Jiménez.