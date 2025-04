Cientos de familias latinas sorprendidos ante cierre de escuela The Primary School en East Palo Alto

Cientos de familias latinas de bajos recursos recibieron la sorpresiva noticia que la escuela de sus hijos The Primary School cerrará a finales del año escolar 2025 -2026 en East Palo Alto.

“Es muy triste, es muy triste todo esto”, aseguró Nubia Alvarado, madre de familia.

La escuela privada gratuita para alumnos de bajos recursos anunció su clausura.

“Para mí me parte el corazón que mi hijo autista esté llorando por su escuela, esté llorando por sus maestras y como dice él, qué podemos hacer mamá para que la dueña de la escuela no nos quite nuestros sueños”, aseguró Nubia.

La escuela fue fundada en el 2016 por Priscilla Chan, la esposa de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, la mayoría de sus estudiantes son latinos.

“Dijo que eran sus hijos, eran sus niños. Ella llegó a tomar fotos, nos llegó a abrazar a los niños, a todos. Hoy para cerrar la escuela ya no nos quiere dar la cara”, afirmó Nubia.

Otros padres de familia comparten esa frustración.

“Siento que no es justo, nos debe una explicación y algo razonable pienso yo”, dijo un padre de familia que prefirió no ser identificado.

En su página web, The Primary School indicó que la decisión de cerrar sus planteles educativos en East Palo Alto y al este de la Bahía fue difícil, pero no proveyeron una explicación.

Vía email una vocera de la organización sin fines de lucro fundada por Cuckerberg y su esposa, The Chan Zuckerberg Initiative, señaló que donarían $50 millones hasta el 2030 para apoyar la transición al Distrito Escolar Ravenswood City.

Al igual que para las comunidades de East Palo Alto, Belle Haven, y el este de la Bahía.

Por su parte, en un comunicado, la superintendente del Distrito Escolar Ravenswood City explicó que, durante los próximos meses, trabajarían con The Primary School para asegurar una transición sin obstáculos de los más de 400 alumnos matriculados allí.