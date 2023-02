A oscuras y con frío: residentes preocupados ante los cortes eléctricos en East Palo Alto

Residentes de East Palo expresaron su preocupación el miércoles ya que llevan desde el martes en la tarde sin servicio eléctrico debido a los fuertes vientos que han azotado a gran parte del Área de la Bahía.

Víctor vive en un apartamento junto a su familia y asegura que debido a que la calefacción de su habitación no funciona, ha tenido que dormir en la sala de su casa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"Estoy desvelado uno porque estaba haciendo frío, y dos porque mis hijos tienen frío y yo tengo que estar al pendiente y todo estaba bien oscuro y les da miedo", dijo Víctor.

Una de las cosas que más preocupa a Víctor es su hijo que padece de autismo y que no pudo asistir el miércoles a la escuela por los cortes eléctricos.

"Que no iba a ver transportación, no hay computación, no hay sistema corriente ahorita en la escuela", indicó Víctor.

Además, sin electricidad Víctor asegura que no tiene cómo distraer a su hijo ya que no hay televisión y le tiene miedo a la oscuridad.

Por su parte, PG&E aseguró que están trabajando para restablecer la electricidad a todos los residentes afectados.

Hasta las 2:30 p.m., más de 40,000 persona aún se encontraban si electricidad en la Bahía.