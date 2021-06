Dueña de la casa de Los Picapiedras gana demanda por $125,000 a la ciudad de Hillsborough

Una disputa comunitaria de cuatro años terminó esta primavera cuando la ciudad de Hillsborough acordó en silencio pagar un acuerdo de $ 125,000 al propietario de la casa de Los Picapiedras en una disputa sobre la exhibición de su jardín.

En 2017, la propietaria Florence Fang, una magnate de los medios de comunicación jubilada, fue demandad por violaciones de código después de que agregó grandes dinosaurios de metal e hizo otros cambios similares a dibujos animados en su propiedad ubicada en Berryessa Way que se puede ver desde la Interestatal 280.

La ciudad finalmente demandó una orden de suspensión de trabajo contra Fang, diciendo que necesitaba permisos para realizar tales cambios en su propiedad, según un informe del Palo Alto Daily Post.

En 2019, Fang presentó una contrademanda alegando discriminación racial, diciendo que otros propietarios probablemente no obtuvieron permisos para esculturas de paisajes u otras renovaciones y, sin embargo, no recibieron citaciones ni una demanda porque no son chinos.

Las decoraciones del patio incluyen los dinosaurios, un letrero que dice "Yabba Dabba Doo", figuras de personajes de Los Picapiedra, una escalera, una franja de estacionamiento y una terraza, según el Post.

El Ayuntamiento aprobó el acuerdo el 12 de abril y el caso fue desestimado en el Tribunal Superior del condado San Mateo el 27 de abril, pero no se hizo ningún anuncio debido a una orden de silencio que decía que ninguna de las partes podía hablar con los medios, según el periódico.

El acuerdo también exige que cuando Fang presente nuevos permisos para cambios en el patio trasero de su casa, estos serán aprobados.