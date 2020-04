¿Dudas sobre la moratoria que te protege de desalojos en el Condado de Santa Clara?, aquí te lo explicamos

Representantes de la ciudad de San José y de la Organización Sillicon Valley Law Foundation explicaron el jueves que la moratoria por pago de alquiler aprobada por el Condado de Santa Clara protege a todos los residentes sin importar su estatus migratorio durante la pandemia del coronavirus.

¨No importa si es residente legal o no tiene docuemntos, no importa si es casado, viudo o divorciado, esto (la moratoria) cubre a todo el condado¨, aseguró Magdalena Carasco, vice alcaldesa de San José.

Autoridades también explicaron que la medida, que estará vigente durante 4 meses, protege a las personas de ser desalojadas si no pueden pagar la renta porque han sido despedidos, les disminuyeron las horas de trabajo o por enfermedad.

¨También hay gastos médicos, esto es una razón para pedir que la renta no se pague ese mes o si los niños no están en la escuela por que están cerradas y no pueden ir a trabajar¨, dijo Nuemi Guzman, vocera de Law Foundation Sillicon Valley.

Sin embargo, los residentes deben avisarle con aterioridad a los dueños de las viviendas que no podrán cumplir con el compromiso de pago del mes que les corresponde.

Esta moratoria, también protege de desalojos a los dueños de pequeños negocios.

Funcionarios de la ciudad le hicieron un llamado a los residentes para que no firmen ninguna modificación a su contrato, ya que, esta medida prohíbe cualquier cobro adicional por no pagar la renta a tiempo.

Para denunciar irregularidades con el pago de renta puedes llamar a Law Foundation Sillicon Valley al (408) 280 24 24.