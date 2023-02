Denuncian deportación de mujeres inmigrantes presuntamente abusadas por agentes federales en la cárcel de Dublín

Cientos de organizaciones de California y el país denunciaron el jueves lo que consideran como “abuso sexual en contra de mujeres inmigrantes” por parte de trabajadores federales la cárcel en Dublín.

Los activistas aseguran que muchas de estas reclusas han sido deportadas por lo que le piden a la agencia federal ICE que pare esta páctica.

“Mi clienta es una de las sobrevivientes y testigo de los crímenes que ocurrieron en la cárcel federal de Dublín”, aseguró Andrea Reyes, abogada en Dolores Street Community Services.

Andrea aseguró que su defendida dejó plasmado en una nota de papel lo que vivió dentro del centro carcelario.

“Cada sonido de llaves, pasos y sonido de puertas me hacía sentir terror de ser violada. Me hacía sentir como La Niña que no pudo defenderse en el pasado. Me llevo de nuevo a lo que sufrí en mi niñez”, decía la nota de la presuntamente víctima, según Andrea.

Un total de 120 organizaciones enviaron una carta de siete páginas a ICE pidiendo que cesen las deportaciones de mujeres víctimas de agresión sexual en la cárcel de Dublín.

La misiva incluye las siguientes estadísticas:

La agencia ICE ya deportó a por lo menos 7 mujeres abusadas sexualmente por trabajadores de la prisión en Dublín

Por lo menos 15 sobrevivientes y testigos de casos de abuso sexual en la prisión enfrentan una posible deportación

Otras 8 reclusas ya tienen una petición de detención por parte de ICE para ser deportadas después que de cumplan con su sentencia

Andres explicó que el exdirector de la prisión recibió una condena por siete cargos de abuso sexual contra algunas reclusas.

“En este momento hay más de 17 personas siendo investigadas en adición a las cinco condenas que ya han salido de parte de ese caso y entonces estamos viendo que el número de víctimas, personas que fueron abusadas sexualmente, acosadas probablemente es mucho más grande de lo que sabemos ahora”, aseguró Andrea.

Telemundo 48 le envió un correo electrónico a ICE para obtener su reacción ante esta petición, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.

La coalición de las 120 organizaciones también le pide a ICE que libere a las víctimas de abuso sexual y que dejen de transferir de la cárcel federal de Dublín a los centros de detención de migración a estas mujeres presuntamente abusadas por custodios federales.