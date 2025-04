Trump cumple 100 días en el poder mientras el precio de los alimentos continúa aumentando

El presidente Donald Trump cumple el martes 100 días desde que llegó a la Casa Blanca y prometió a los residentes entre otras cosas la disminución en los precios de los alimentos, sin embargo, actualmente la realidad es otra.

Muchos compradores entran a los supermercados y no se detienen en los pasillos debido a los altos precios de alimentos.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Es muy caro y cada vez es más difícil costear lo esencial”, indicó Alyssa Colombet, residente de San José.

Cuando se le preguntó a Colombet si está pagando menos por alimentos de la canasta básica esto fue lo que contestó:

“Absolutamente no, definitivamente no”, aseguró.

Telemundo 48 acudió a un supermercado en San José para constatar los precios y encontramos que cada aguacate cuesta $2.79, muchos de estos son importados de México.

Mientras que una docena de huevos tiene un valor de $7.99.

El Departamento de Agricultura de EEUU predice que los precios de huevos aumentarán otro %55 para finales del año, también se prevé que los precios del pollo suban otro 1% para finales del 2025.

Mientras que la carne de res podría aumentar más del 6% este año.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Ante estos pronósticos los demócratas culpan al presidente Trump.

“Los estadounidenses no van a cultivar plátanos ni café. Simplemente no tenemos el clima para ello. No hay razón para imponer aranceles a muchos de estos productos”, afirmó el senador Ed Blumenthal.