Distritos escolares luchan financieramente para mantenerse a flote al sur de la Bahía

Distritos escolares al sur de la Bahía está luchando para mantenerse a flote financieramente.

Autoridades escolares aseguran que los fondos estatales que serían distribuidos para el programa el prescolar universal fueron entregados en su mayoría a escuelas chárter.

Este programa fue diseñado para preparar a los niños para ingresar al kínder, sin embargo, aunque el gobernador Gavin Newsom dispuso millones de dólares para que las escuelas lo llevaran a cabo la distribución del dinero no fue equitativa.

“El total alocado para esto es lo mismo. Son $20 millones para todo el estado, que realmente no es mucho”, dijo Hilaria Bauer, superintendente del distrito escolar Alum Rock.

Bauer explicó que ella junto a otros 16 distritos recibirán en conjunto $262,000 en fondos estatales para este programa.

Sin embargo, la escuela chárter Rocketship Academy recibirá más de $114,000 siendo una sola escuela.

“Sí es una inequidad, no solo para los estudiantes en Alum Rock, pero cada estudiante en cada escuela en el estado”, indicó Bauer.

La superintendente testificó el martes ante el Comité de Educación del Senado para expresar su preocupación ante esta situación por lo que autoridades estatales intentan solucionar esta problemática.

“El programa de subvenciones que financia el preescolar universal es defectuoso, drásticamente en un área en particular, que son las escuelas chárter. Estoy seguro de que no es lo que pretendía el gobernador para crear un campo de juego desigual como ese con consecuencias no deseadas”, explicó Dave Cortese, senador estatal.

Por su parte, el Distrito Escolar Franklin Mckinley también expresó su desacuerdo con la distribución de fondos.

“El dinero que tiene el estado es para todos los estudiantes. Pero al distribuirlo a una escuela y tratarle como si fuera un distrito como el de nosotros, más grande y recibimos menos fondos, no está bien”, afirmó Juan Cruz, superintendente del distrito escolar.