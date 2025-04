Distrito Escolar West Contra Costa realiza esfuerzos para mejorar asistencia escolar

El Distrito Escolar de West Contra Costa ha estado haciendo esfuerzos para mejorar la asistencia escolar, pero en la reunión del pasado 16 de abril se reveló que, en parte por el actual clima político, dicha asistencia que en otoño pasado era de más del 92%, cayó a 89% en febrero del 2025.

“Una situación dura, difícil, pues sí a veces ha entrado el temor de que decimos será que lo llevo, será que voy por la situación que está pasando”, aseguró Cesar Cabrera, padre de familia de estudiante.



Sin embargo, ellos no se están quedando de brazos cruzados, a través de un comunicado confirmaron que:

"Estamos reforzando nuestras estrategias en todo el distrito y hemos proporcionado a todas las escuelas un conjunto de herramientas de asistencia para apoyar la participación de los estudiantes y las familias".

Así en las escuelas lanzaron una campaña cuyo slogan es "Juntos más fuertes, show up, rise up".

En escuelas como la primaria Verde lo que están usando son incentivos para que los estudiantes no falten a clases, esto incluye balones de fútbol o helados, pero además están fortaleciendo las conversaciones con los padres.

“Sí he notado que se ha preocupado por eso, gracias a que ellos llaman y nos dicen que no tengamos miedo de que todo está seguro, me parece perfecto lo que están haciendo”, afirmó César.



La campaña la lanzaron en marzo y aseguraron que ya está dando resultados pues la asistencia ha subido en 34 de las 38 escuelas primarias, en 11 de las 15 intermedias y en todas las 7 preparatorias.