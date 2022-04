Distrito Escolar Unificado de San José no exigirá cuarentena a alumnos expuestos al COVID-19

El Distrito Escolar Unificado de San José comenzará a implementar nuevos lineamientos relacionados con el COVID-19.

Autoridades explicaron que ahora los alumnos y maestros, que estén o no vacunados, no tendrán que estar en cuarentena si resultan expuestos a una persona contagiada con el mortal virus, siempre y cuando no presenten síntomas.

El distrito escolar lleva meses implementando este cambio, pero solo con alumnos vacunados y quienes fueron expuestos en clase.

“Lo bueno es que con el COVID-19 que tenemos ahora, se transmite rápidamente y los que son expuestos y van a contraer el COVID-19 tiene síntomas o resultan positivos dentro de muy poco tiempo entre 3-5 días entonces no es necesaria que se queden en casa 10 días”, aseguró Katie Rodríguez, administradora de Servicios de Salud.

Así mismo, aún recomiendan el uso del tapabocas y realizarse una prueba de COVID-19 después de estar expuestos.

Ante la llegada del receso de primavera, el distrito distribuyó pruebas a los alumnos en un esfuerzo por evitar brotes del virus después del regreso de las clases.

“Estamos mandando una prueba a cada estudiante para que la puedan usar durante el receso de primavera o antes de regresar a la escuela”, indicó Rodríguez.

Según el distrito, el cambio se implementará a medida que disminuyen los casos y más personas se vacunan.

Sin embargo, expertos en la salud, dicen que en la Bahía los números están subiendo un poco, lo cual significa que podría ser el comienzo de un nuevo brote.

Los cambios serán implementados a partir del 18 de abril en todas las escuelas del distrito escolar.