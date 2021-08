Distrito Alum Rock conmemora 90 años de excelencia educativa

El Distrito Escolar Unificado de Alum Rock celebró 90 años de brindar a la comunidad hispana educación bilingüe o de inmersión, siempre enfocándose en la excelencia educativa de sus estudiantes.

A partir del jueves visitantes podrán hacer un recorrido por la historia de este distrito que en los años 30 se creó por la necesidad de un sector en específico.

“Alum Rock se estableció precisamente para proveer educación a los agricultores y trabajadores del campo”, aseguró Hilaria Bauer, superintendente del distrito escolar.

Y aunque su labor no fue fácil, durante décadas ofrecieron oportunidades de aprendizaje para niños hispanos.

“Este fue uno de los distritos que tenía uno de los programas de educación bilingüe más fuerte del estado y del país, y hubo el reto en los 80 donde english only no se debería dar la educación en otro idioma, ¿qué pasó?, que Alum Rock cambió la narrativa y dijo, ok ahora vamos a tener programas de inmersión dual donde no solo los latinos van a ser bilingües vamos a invitar a otros niños que hablan solo inglés a que aprendan español”, afirmó Bauer.

Pero este no ha sido el único reto que ha tenido que afrontar el distrito, con la llegada de la pandemia, tuvieron que innovar y adaptarse a las necesidades de sus estudiantes cuando debieron pasar de la educación presencial a la virtual.

“Muchas veces creíamos que eran solo los aparatitos no es solo eso, es el acceso a la conectividad donde viven las familias, nuestros pares tuvieron que hacerse tecnológicos muy pronto y en el lenguaje de educación se nos olvida que no todos tenemos”, dijo Bauer.

Este distrito fue el primero que ofreció educación presencial durante la pandemia pues las necesidades de sus familias eran distintas a otras comunidades y lograron su objetivo de crecimiento académico.

“El orgullo de educar a nuestros niños no ha cambiado el compromiso por educar a nuestra comunidad no ha cambiado”, añadió Bauer.

Sin embargo, Bauer aseguró que el distrito sabe hacia donde va en el futuro.

“Somo un distrito pionero, aprendimos a usar la tecnología en un año y no solo la vamos a usar de manera convencional, sino que en muchas maneras vamos a ayudar a cambiarla vamos a cambiar el futuro de la educación, lo estamos cambiando”, explicó.