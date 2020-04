Distribuyen pañales a familias impactadas por el coronavirus en San José

El Distrito Escolar Unificado de Alum Rock distribuyó el miércoles cajas de pañales a familias afectadas económicamente por el brote de coronavirus en San José.

Hilaria Bauer, superintendente del distrito, aseguró que la iniciativa busca evitar que los padres se vean en la obligación de reusar los pañales al no tener dinero para comprar nuevos.

¨ No hay dinero la necesidad es la madre del invento y las personas tienen que lavar los pañales y volvérselos a poner. Para los niños es un riesgo, porque pueden contraer infecciones¨, aseguró Bauer

Por esta razón, desde tempranas horas de la mañana, familias enteras hicieron fila en la escuela primaria Painter para recibir no solo pañales, sino también, comida para los niños.

El distrito se unió a las agencias First Five y Somos Mayfair para distribuir mas de 1,200 cajas de pañales a familias necesitadas.

“Los pañales son cosas que se necesitan todos los días, y muchas familias, las personas que no tienen trabajo, no tienen como comprarlos. Y es una de las necesidades esenciales que no podemos olvidar”, dijo Bauer.

Si deseas realizar donaciones u obtener más información sobre la distribución de pañales visita http://www.first5kids.org/ .