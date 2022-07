Distribución de alimentos gratis para niños en los condados Santa Clara y San Mateo

Miles de niños han recibido alimentos diariamente gracias a Second Harvest of Silicon Valley quienes trabajan para crear conciencia sobre del Programa de Comidas de Verano durante las vacaciones escolares en el Área de la Bahía.

El programa distribuye comidas gratis a niños de hasta 18 años en los condados Santa Clara y San Mateo.

La biblioteca de Redwood City, ubicada en en el 2510 de Middlified Avenue, ofrece comidad de lunes a viernes de 12:00 p.m., hasta la 1:00 p.m.

“El programa de comidas de verano está diseñado para alimentar a los niños que no tienen acceso a las comidas que normalmente tienen durante el periodo regular escolar. No se necesita registrarse ni identificación. Lo que tratamos hacer es crear conciencia de la importancia de este programa y hacer que esta información sea más accesible para nuestra comunidad”, explicó Lilian Pérez, vocera de Second Harvest of Silicon Valley.

Para obtener información en español sobre el programa puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “verano” al 876-876 o llamar al 800-984-3663.

Si necesitas encontrar una ubicación de distribución de alimentos cerca del lugar donde resides haz clic aquí.