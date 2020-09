Disminuyen reportes de casos de abuso infantil en California

La escasa cifra de casos de abuso infantil reportados en California ha causado alarma, ya que autoridades no creen que se deba a una verdadera disminución, si no, a que las personas no están denunciando estos casos debido a la orden de encierro preventivo emitida por la pandemia.

El Departamento de Servicios Sociales de California informó que entre abril y agosto de este año se recibieron 121,298 reportes, mientras que en el mismo periodo del año anterior se reportaron 167, 740 casos. Solo entre abril y mayo la tasa de casos bajó en un 43 por ciento.

Eric Acha, vocero del Departamento de Servicios Sociales del condado Santa Clara, aseguró que normalmente quienes denuncian estos casos son maestros, policías, personal de las iglesias entre otros.

Docentes aseguran que no tener a los niños en las aulas de clases les hace imposible detectar casos de maltrato infantil.

“No estamos guiando en una pantalla que no es nítida, el internet es malo, físicamente es difícil detectar una situación de peligro emocional, están otros compañeritos, los hermanos, los papas alrededor, los niños no te van a alertar que están siendo abusados”, aseguró Erika Sánchez, maestra de primaria.

Agencias del gobierno han destinado 22 millones de dólares para programas que combaten el abuso infantil, agencias de servicios sociales esperan que sea la misma comunidad la que intervenga si sospechan que se está cometiendo un crimen contra un menor.

En el condado Santa Clara, donde los reportes de abuso han bajado entre el 30 y 50 por ciento, autoridades piden a las personas llamar al 1 833 722 5437 y al 408 299 2071 para reportar casos de abuso infantil.