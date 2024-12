Recuerdan a hispano muerto tras aparatoso choque en Discovery Bay

Miembros de una congregación a la que asistía un guardia de seguridad que perdió la vida el sábado luego de ser impactado por un auto mientras se encontraba dentro de su caseta de seguridad en Discovery Bay, expresaron su sentir ante esta tragedia ocurrida en el condado Contra Costa.

René Bucaro, de 62 años, acudía a la iglesia Behing the Mask Ministry, ubicada en Berkeley, donde también trabajaba.

Marcus Burns, pastor de la iglesia, dijo que René aparte de asistir a las misas, se encargaba de limpiar la iglesia.

“El hermano René trabajó arduamente en los eventos pequeños en la iglesia, en los eventos grandes, no importaba siempre se hacía disponible”, aseguró Lakita Long, miembro de la iglesia y amiga de René.

Aunque era un poco callado, el pastor Marcus afirmó que tenía buen sentido de humor, como cuando intentaba hablar español con él.

“Solo me decía lo mal que pronunciaba las palabras”, indicó Marcus.

Miembros de la iglesia enfatizaron que su cuerpo aún siguen en la oficina del médico forense, por eso le urgen a su familia en El Salvador que se contacten con ellos.

“Familia Bucaro de parte del hermano René y la iglesia, si desean ser parte de las actividades que estamos realizando para mantener su espíritu vivo por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros”, expresó Long.

La congregación también está recaudando fondos para sus servicios fúnebres y el sábado tendrán una vigilia a las 5:00 p.m., en el sitio donde perdió su vida en Discovery Bay.

Lakita dijo que René era su familia.

“Fue muy fiel a su iglesia y a sus amigos. We miss you hermano René, I miss you hermano René”, dijo Long.