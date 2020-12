Diócesis de Oakland paga millones a hombre que alega haber sido violado por un sacerdote

Un exseminarista que acusó a un sacerdote de Livermore de violarlo en 2017 resolvió una demanda contra la Diócesis de Oakland por $ 3.5 millones.

El demandante, que presentó la querella como “John Doe”, emigró a Estados Unidos desde México con sus padres. El año pasado, le dijo a la Unidad de Investigación de NBC Bay Area que fue atado y violado por el padre Van Dinh en la iglesia católica St. Michael.

La víctima de Dinh dijo que el sacerdote lo atrajo a la iglesia con el falso pretexto de ayudarlo a conseguir un trabajo como recepcionista para un amigo.

"Me sentó en una silla y me dio una bolsa de regalo", dijo Doe en una entrevista en 2019 cuando tenía 26 años. “En la bolsa de regalo tenía aceites, chocolate y ropa interior. Me agarró y me dijo: "Quiero darte un masaje". Estaba congelado. Yo estaba en shock."

Después de que terminó la terrible experiencia, Doe dijo que pudo hacer una pausa cuando Dinh fue a preparar el desayuno, salió corriendo de la residencia y reportó el incidente a otro sacerdote. Según la demanda, ese sacerdote denunció de inmediato el presunto asalto a un representante de la Diócesis.

Pero según un informe policial obtenido por la Unidad de Investigación de NBC Bay Area, pasarían cuatro días antes de que la Diócesis reportara la acusación a la policía de Livermore.

“La Diócesis de Oakland pretende dar prioridad a la víctima en este tipo de casos, ya sea que se trate de una víctima menor o adulta”, dijo Sandra Ribera-Speed, abogada de John Doe. “Quieren brindar asesoramiento a la víctima. Quieren proporcionar recursos para que la víctima vuelva a estar completa. Y eso no sucedió en este caso. No están practicando lo que predican ocultando la verdad ".

Cuando la policía registró las viviendas de Dinh, encontraron un tesoro de artículos no sacerdotales, incluida una pipa de metanfetamina, juguetes sexuales y condones, según el informe policial. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Alameda se negó a acusar a Dinh, y le dijo a NBC Bay Area que no había pruebas suficientes para probar más allá de una duda razonable que el encuentro no fue consensuado.

Ribera-Speed ​​dijo que su cliente aceptó el acuerdo por temor a que sus padres fueran depuestos por los abogados de la Diócesis si llevaban el caso a juicio.

“Él tomó la decisión de resolver el caso basándose en la presión de la Diócesis porque la Diócesis de Oakland estaba esencialmente amenazando con deportar a sus padres y John Doe no les había dicho a sus padres y no quería contarles a sus padres sobre el abuso sexual que experimentado ”, dijo Ribera-Speed. “La razón de esto es que los padres de John Doe son católicos devotos. Todavía son católicos devotos ".

En un comunicado, la Diócesis de Oakland dijo que Dinh permanece de licencia y continúa recibiendo compensación de la Diócesis.

“La Diócesis de Oakland considera serias todas las acusaciones de mala conducta por parte del clero”, dijo en parte el comunicado. “La Diócesis ha tenido políticas y un proceso formal de revisión y respuesta a las acusaciones durante muchos años. Cuando se hicieron acusaciones contra Dinh, el Departamento de Policía de Livermore investigó y el fiscal de distrito no presentó cargos ".

Mientras estaba de licencia, la Diócesis dijo que Dinh no puede trabajar como sacerdote de ninguna manera.

