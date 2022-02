Destituyen a 3 miembros de la junta escolar de San Francisco

Los residentes de San Francisco retiraron a tres miembros de la junta escolar de la ciudad por lo que los críticos llamaron prioridades fuera de lugar y anteponer la política progresista a las necesidades de los niños durante la pandemia.

Los votantes aprobaron abrumadoramente la destitución el martes por la noche, según los recuentos del Departamento de Elecciones de San Francisco.

La elección especial fue la primera destitución en San Francisco desde 1983, desde un intento fallido de destituir a la entonces alcaldesa Dianne Feinstein.

Los padres de la ciudad políticamente liberal lanzaron el esfuerzo de destitución en enero de 2021 debido a la frustración por la lenta reapertura de las escuelas del distrito, mientras que la junta buscaba cambiar el nombre de 44 sitios escolares y eliminar las admisiones competitivas en la escuela secundaria de élite Lowell.

La junta escolar tiene siete miembros, todos demócratas, pero solo tres fueron elegibles para ser destituidos: la presidenta de la junta escolar Gabriela López, la vicepresidenta Faauuga Moliga y la comisionada Alison Collins.

Para muchos padres, la elección municipal especial es un referéndum sobre cómo la junta escolar de la ciudad manejó la pandemia.

El esfuerzo de destitución surgió de la frustración que sintieron los padres que dicen que la junta perdió el tiempo en asuntos no relacionados con el coronavirus en lugar de concentrarse en reabrir las escuelas públicas. Pero los organizadores y muchos residentes dicen que el esfuerzo también aprovechó un sentimiento más amplio de descontento en San Francisco, donde el aumento de la delincuencia y los ataques a los estadounidenses de origen asiático durante la pandemia se sumaron a la percepción de una ciudad en crisis.

“Parece haber catalizado una conciencia pública general más amplia en San Francisco. Muchas personas ven lo que está sucediendo en la junta escolar como un reflejo de un fracaso más amplio”, dijo Siva Raj, padre de dos hijos que ayudó a lanzar el esfuerzo de destitución. “Aquí estamos viviendo en una de las ciudades más ricas del mundo y no estamos entendiendo bien lo básico”.

La elección especial se produjo en un momento de malestar nacional en la educación pública, ya que las carreras de la junta escolar que alguna vez fueron soñolientas se convierten en debates partidistas acalorados que se han convertido en un tema de reunión para los republicanos en las elecciones intermedias de 2022. En noviembre, los votantes opinaron sobre docenas de contiendas por juntas escolares en todo el país que estuvieron dominadas por debates sobre máscaras, vacunas, raza e historia.

En el famoso San Francisco liberal, la situación ha sido menos partidista, pero los republicanos aún la observan de cerca. Algunos medios conservadores han presentado la carrera como un choque de “liberales contra la extrema izquierda”. Si bien el aprendizaje a distancia ha sido un problema nacional, la junta escolar tropezó con controversias autoinfligidas que eran exclusivas de San Francisco.

Atrajo la atención nacional por un esfuerzo para cambiar el nombre de 44 escuelas que era parte de un ajuste de cuentas racial que, según los críticos, fue demasiado lejos. Los miembros de la junta escolar dijeron que se centraron en sitios que honraban a figuras públicas vinculadas al racismo, el sexismo y otras injusticias. En la lista había nombres como George Washington, Abraham Lincoln y la pionera senadora de California Dianne Feinstein.

El esfuerzo de cambio de nombre fue criticado por las inexactitudes históricas y la investigación de mala calidad, pero también por su oportunidad en enero de 2021, cuando todas las escuelas de la ciudad cerraron y los estudiantes lucharon con el aprendizaje en línea. El plan finalmente fue desechado.

La mayoría de las 115 escuelas de la ciudad, que atienden a 50,0000 estudiantes, estuvieron cerradas durante más de un año, desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021, incluso cuando los distritos cercanos finalmente reabrieron las aulas y las escuelas privadas de toda la ciudad impartieron clases presenciales.

“Lamentablemente, las prioridades de nuestra junta escolar a menudo se han extraviado gravemente”, dijo la alcaldesa London Breed en su respaldo al esfuerzo de destitución. “Los padres de las escuelas públicas de San Francisco no solo expresan frustraciones normales y comunes”.

Después de la debacle del cambio de nombre, la junta enfrentó múltiples demandas, incluida una de la ciudad de San Francisco, que tomó la dramática medida de demandar al distrito escolar y a la junta para presionar a ambos para que reabrieran las aulas más rápidamente.

Collins fue criticado por comentarios hechos en Twitter que parecían ser anti-asiáticos. Los tuits, que datan de 2016 antes de su elección para el cargo, decían que los estadounidenses de origen asiático usaban el pensamiento de "supremacista blanco" para salir adelante y eran racistas con los estudiantes negros. Su aparición llevó a la junta a revocar su título de vicepresidenta. Collins se disculpó por los tuits y dijo que fueron sacados de contexto. Ella desestimó los llamados a renunciar.

Muchos padres asiáticos ya estaban enojados por los esfuerzos de la junta para terminar con las admisiones basadas en el mérito en la escuela secundaria de élite Lowell, donde los estudiantes asiáticos son la mayoría.

Como resultado, muchos residentes asiático-americanos se han sentido motivados a votar por primera vez en una elección municipal. El Grupo de Trabajo de Divulgación de Votantes Chinos/API de base, que se formó a mediados de diciembre, dijo que registró 560 nuevos votantes asiático-estadounidenses.

Ann Hsu, madre de dos hijos que ayudó a fundar el grupo de trabajo, dijo que muchos votantes chinos vieron el esfuerzo por cambiar el sistema de admisiones de Lowell como un ataque directo.

“Es tan descaradamente discriminatorio contra los asiáticos”, dijo. En la comunidad china de la ciudad, Lowell es visto como un camino que los niños pueden tomar hacia el éxito.

“Está arraigado en la cultura: si estudias mucho y te va bien académicamente, no importa si eres un inmigrante nuevo, no importa si no hablabas inglés cuando llegaste aquí”, dijo. Hsu. "Si solo te esfuerzas y lo haces bien, puedes construir una nueva vida aquí. Cuando Lowell existe, es un reconocimiento de eso".

Si alguno de los tres miembros de la junta es destituido, Breed nombrará sus reemplazos interinos.

Los críticos dicen que el esfuerzo de destitución es una pérdida de tiempo y dinero, ya que el distrito enfrenta una serie de desafíos que incluyen un déficit presupuestario de $ 125 millones y la necesidad de reemplazar al superintendente Vincent Matthews que se jubila.