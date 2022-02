Desesperada: madre hispana ruega por información sobre su hijo desaparecido en Oakland

Han pasado cinco días desde la desaparición de Héctor David Marín Roas, un hispano de 36 años, que fue visto por última vez en Oakland mientras pasaba por una crisis de salud mental.

Ligia Rivera Marín, madre de Héctor, viajó desde Los Ángeles para buscar a su hijo luego de haberlo visto por última vez el domingo.

“Iban en el carro y él (el esposo de Héctor) dice que Héctor se tiró del carro y ya no lo vio más. Le dio un ataque de depresión, ansiedad o quizás tuvieron una discusión, no sabemos”, aseguró Ligia.

Héctor fue visto por última vez en el área de 98th Avenue y Lawlord Street en Oakland.

Sergio Pernía, quien tiene cuatro años de casado con Héctor, ha colaborado con la policía y asegura que lo más importante es el bienestar de su pareja.

“Si él está viendo esto espero que de verdad sepa que no solamente es mi hijo y yo sino nuestro hijo, nosotros como familia y también toda su familia, sus amigos, lo estamos buscando y esperando. Buscando que esté bien porque para nosotros lo más importante es que él esté bien”, expresó Pernía.

La policía de Oakland considera a Héctor como una persona en riesgo debido a que está pasando por una crisis de salud mental.

Héctor frecuentaba lugares como el distrito Castro en San Francisco y el parque Dolores.

Autoridades confirmaron que Héctor estuvo el martes en la biblioteca de la Universidad Estatal en San José desde donde le envió un correo electrónico a su mamá

“No sé qué le pasó a mi niño si él estaba contento, no entiendo qué pasa por su mente para que escriba que quiere hacer algo en contra de él si me escribió una canción, canta precioso y me escribió una canción hace unos días”, afirmó Ligia.

Héctor es de Colombia y trabaja dando terapia de comportamiento a niños con autismo.

Por su parte, Misael Rivera, le envió un emotivo mensaje a su hermano.

“Eres tú nuestra alegría y por eso tenemos que recuperarte para darte esa felicidad que nos das a nosotros”, afirmó.

Si tienes información sobre el paradero de Héctor comunícate con la policía de Oakland al (510) 238-3641.