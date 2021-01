Descubre cuál son los trabajos en los que corres más riesgo de morir durante la pandemia

Salir a trabajar durante la pandemia es peligroso, pero investigadores de UCSF dicen que saben qué trabajadores están en mayor riesgo.

Es una verdad aleccionadora: en general, la posibilidad de morir para los adultos de California ciertamente ha aumentado durante la pandemia.

“Los adultos en edad laboral en California tenían un 22% más de riesgo de morir a partir de marzo, en comparación con años anteriores”, dijo la Dra. Kirsten Bibbins-Domingo, epidemióloga de UCSF. "Y eso se debe a que vivimos durante una pandemia".

Su equipo de investigadores revisó los certificados de defunción de California para recopilar datos.

Descubrieron que entre los trabajos más mortíferos durante la pandemia se encontraban los trabajos en restaurantes y agrícolas. Las personas en esas industrias vieron que sus posibilidades de muerte se duplicaban al 40%.

Lo que es peor, los investigadores encontraron que los latinos en esas industrias vieron que su probabilidad de muerte aumentaba a alrededor del 60%.

“Son las comunidades las que tienen menos recursos, más necesidad de trabajar y menos poder dentro de su lugar de trabajo para asegurarse de que puedan mantenerse a salvo”, dijo Bibbins-Domingo.

Las personas que trabajan en esas industrias, o tienen seres queridos que lo hacen, no se sorprenden con los hallazgos.

“Mi esposo es chef en un restaurante y me preocupo por él”, dijo Brian Peterson, residente de San Francisco.

El propietario del restaurante, Zaid Almassri, dijo que tuvo que tranquilizar a los empleados porque algunos todavía temen perder sus trabajos si se enferman.

“Sabes, veo a mucha gente que no dice tener una corona positiva, ¿sabes a qué me refiero? Son como, no quieren decírselo a nadie ", dijo. “Esto es realmente aterrador, tenemos que decirlo, no hay vergüenza. Es un virus ".

Si bien los trabajadores agrícolas y de restaurantes se han visto muy afectados, los trabajadores de almacenes y entregas también están muriendo a tasas más altas, seguidos por los empleados de supermercados y minoristas.

Bibbins-Domingo dijo que estos nuevos datos deben considerarse a medida que California continúa lanzando vacunas.

“Si realmente queremos prevenir las muertes en California, también tenemos que enfocarnos en aquellos que son menores de 65 años, que están haciendo trabajos más riesgosos”, dijo.

Los hallazgos se producen cuando el estado considera si cambiar la implementación de la vacunación para centrarse en grupos de edad en lugar de en la industria.