Desalojan a vendedores ambulantes en Las Misión de San Francisco

Uno de los grandes problemas que tiene la Misión en San Francisco es la enorme venta de artículos, que según autoridades, son robados.

Tanto que los puestos de los vendedores ambulantes llegan a veces a apropiarse de toda la banqueta.

Uno de los puntos más álgidos es la intersección de la calle Misión con 24.

Es allí donde autoridades el martes probaron un nuevo sistema que permite el libre tránsito.

La policía colocó unas barreras que evitaron el desastre que se arma en la intersección. También, desalojaron a los vendedores.

Para residentes, poder caminar acá libremente no tiene precio

"No tengo miedo de pasar pero a veces tengo que brincar la banqueta no me gusta parece por allí me parece perfecto", dijo Rafael Alvarez de San Francisco.

Uno de los vendedores ambulantes desplazados es el señor Fidel quien asegura tiene permiso para vender sus artículos.

Pero ahora no tiene lugar para trabajar.

"A ver cómo le hago”, dijo. “Que me den mi lugar rápido … necesito dinero también".

Y mientras algunos comerciantes aplauden la iniciativa, otros no le tienen mucha fe.

Patricia Rocha tiene una tienda al lado de la famosa esquina y dice que hace unas semanas atrás, un grupo de jóvenes agredió a una de sus trabajadoras, robaron mercancía y luego dice que ha visto cómo la venden en las calles.

"Este mes y el pasado han estado malas las ventas por todas la robadera que se pone allá afuera... Vino la policía y me tuve que agarrar con los chavalos. A mi mamá le tiraron una sola y la policía no hizo nada", dijo Rocha.

La oficina de la supervisora Hillary Ronen dijo que en efecto esta zona desde hace más de un año ha tenido graves problemas.

"Están llegando de toda el Área de la Bahía a vender sus cosas robadas y cuando regresa la policía se van", dijo Santiago Lerma de la oficina de Ronen.

La gran pregunta de los residentes en la Misión, es cuánto tiempo durará.

Otra esquina que tiene este mismo problema es la Misión con 16. De ser exitoso este plan, aplicarán el mismo sistema allí.