Demandan a la policía de San José por presunto uso de fuerza excesiva durante manifestaciones

Dos organizaciones de derechos civiles y manifestantes del norte de California, incluido un hombre que perdió el ojo derecho, presentaron una demanda el jueves contra la ciudad de San José, diciendo que los agentes de policía usaron fuerza excesiva contra los manifestantes que salieron a las calles el año pasado tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis.

La demanda presentada por NAACP San José / Silicon Valley y el Centro de Justicia y Paz de San José como una acción de clase busca que todos los heridos o arrestados injustamente sean compensados ​, además de reformas en la forma en que la policía de San José está capacitada y dirigida a las protestas policiales, dijo Rachel Lederman, abogada del Comité de Abogados de Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, que representa a los demandantes.

Michael Acosta, de 49 años, dijo que regresaba a su casa en el centro de San José después de hacer mandados el 29 de mayo cuando vio la manifestación y comenzó a tomar fotos y videos de lo que estaba sucediendo. En cuestión de minutos, recibió un proyectil en el ojo.

“Podía escuchar los sonidos y la gente corriendo y gritando y las explosiones aún sucediendo a mi alrededor y honestamente fue aterrador. Me sentí impotente y asustado ”, dijo Acosta en una videoconferencia.

Rachel Davis, portavoz de la ciudad, no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.

Al menos 28 personas resultaron heridas cuando la policía intentó disolver a la multitud de alrededor de 1,000 usando gas lacrimógeno, granadas flashbang, balas de goma y porras, una mano dura que no se vio en otras protestas en el Área de la Bahía de San Francisco que generó críticas contra el departamento de policía. y el entonces jefe de policía Eddie García.

Siete de los heridos presentaron una demanda federal separada en julio, incluido un hombre que recibió un disparo en la ingle con una bala de goma. Derrick Sanderlin, un activista comunitario y ex entrenador de prejuicios policiales que intentaba reducir la situación, recibió una bala de goma en la ingle, informó Mercury News. La demanda alega que el oficial Jared Yuen, cuyo comportamiento agresivo fue captado en videos que fueron ampliamente vistos en línea, fue quien hirió a Sanderlin.

La multitud se reunió en el centro de San José, la capital de Silicon Valley, y cerró temporalmente una sección de cinco carriles de la US 101, una carretera importante antes de que la policía comenzara a dispersarlos.

García dijo que los agentes habían sido blanco de ataques coordinados y violentos de agitadores que se escondieron entre multitudes de manifestantes pacíficos y luego convirtieron las calles del centro de San José en una "zona de guerra". Un oficial fue llevado al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida.

García se disculpó por el comportamiento de Yuen, lo calificó de poco profesional y dijo que no sería tolerado. El oficial fue retirado del servicio de patrulla callejera.

El reverendo Jeff Moore, presidente de la NAACP local, dijo que fue atrapado en medio del enfrentamiento entre la policía y los manifestantes mientras trataba de aliviar las tensiones y fue empujado y gaseado por agentes.

“Ha sido una farsa para el liderazgo de esta ciudad no dar un paso al frente y hacer más por los heridos, arrestados injustamente o defendiéndose de la agresividad de la policía”, agregó.

La Asociación de Oficiales de Policía de San José aseguró a través de un comunicado:

"La falta crónica de personal del departamento de policía de San José se manifestó, lamentablemente, durante las protestas del año pasado. Los agentes de policía de San José hicieron el mejor trabajo que pudieron en condiciones volátiles y peligrosas. Si bien muchos estaban allí para protestar pacíficamente, ciertamente no fue el caso de todos . Muchos de nuestros oficiales fueron atacados físicamente durante las protestas, tuvimos más de 100 oficiales heridos en un período de 24 horas, la mayor cantidad en la historia de nuestro departamento. Nuestros oficiales fueron puestos en peligro día tras día sin el apoyo de personal adecuado. El San José La Asociación de Oficiales de Policía apoya el derecho de todos a protestar pacíficamente y hemos presentado propuestas a la Ciudad para aumentar la dotación de personal policial para que podamos gestionar mejor estos eventos ".