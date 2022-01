Decenas de vuelos cancelados en aeropuertos de la Bahía

Viajeros han vivido un calvario luego de los retrasos y las cancelaciones que algunas aerolíneas han reportado debido a las malas condiciones del tiempo y a la escasez de personal provocada por los contagios de COVID-19.

El Aeropuerto Internacional de San José reportó cuatro vuelos cancelados, mientras que el Aeropuerto Internacional de San Francisco indicó que 47 de sus vuelos fueron suspendidos.

Estos vuelos son los que salen de los aeropuertos, sin embargo, pasajeros que llegan procedentes de otros estados han expresado su preocupación por la situación que se vive a lo largo del país.

“Hay demasiados vuelos cancelados y me imagino es por el clima pero es muchísimo, muchísimos. Por suerte a mí no me tocó pero a mucha gente vi que le tocó reagendar”, afirmó Rubí Pastrano, viajera

En el caso del Aeropuerto Internacional de Oakland solo 13 vuelos fueron cancelados.

Autoridades les recomendaron a las personas que vayan a viajar verificar el estatus del vuelo para saber si fue cancelado.