Decenas de personas son desalojadas de campamento en Wood Street en Oakland

Alrededor de 80 residentes sin vivienda y casas rodantes fueron desalojados de la propiedad de Caltrans a lo largo de Wood Street en Oakland el jueves luego de que un juez federal dictaminó que la agencia estatal podría hacerlo.

El trabajo comenzó alrededor de las 9:30 a. m., con la asistencia de la Patrulla de Caminos de California. Pero la remoción de los residentes y sus propiedades en el extenso campamento debajo de los pasos elevados de la autopista no fue fácil.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“No tenemos a donde ir. Están desesperados por dividir nuestra comunidad sin darnos una respuesta o asegurarnos una mejor manera de vida”, aseguró Theo Cedar Jones, residente Wood Street .

Dos residentes fueron arrestados por lel CHP luego de un enfrentamiento con un grupo de residentes, dijeron testigos.

"Solo soy una artista", dijo Mavin Carter-Griffin, residente de lo que describió como un asentamiento formal y no un campamento para personas sin hogar, una palabra que le molesta.

La oficina del gobernador Gavin Newsom envió una carta a la ciudad de Oakland, diciendo que ellos tienen la responsabilidad de albergar a todos los residentes de Wood Street, a pesar de que viven en una propiedad estatal.

De incumplir la orden del gobernador, podrían retirarles $4,7 millones que la ciudad planea utilizar para abrir un nuevo refugio de "cabina comunitaria" en el sitio.

“Es triste ver cómo en el país más rico del mundo se trata con tanta crueldad a los más débiles a gente que está intentando sobrevivir que está intentando abrirse camino que no molesta a nadie. Aquí abajo del highway no van a hacer condominios no es tierra de nadie. Los desposeídos tienen derecho a utilizarlo para poder reconstruir su vida y empezar a progresar”, dijo Karin Asry, quien apoya a los residentes de Wood Street.

Por su parte Caltrans, ha señalado problemas urgentes de seguridad contra incendios. Según el juez que dictaminó el cierre de este lugar solo en el último mes han ocurrido 12 incendios en el campamento desde que se estableció la orden de restricción.