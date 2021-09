Decenas de personas protestan contra el mandato de vacunación de empleados en San José

Decenas de personas se apostaron frente del Ayuntamiento de San José el viernes para protestar contra del mandato de vacunación que la ciudad impuso a sus trabajadores en un esfuerzo por frenar la propagación del COVID-19.

Con pancartas en mano con mensajes como “paren el robo de nuestras libertades civiles bajo la guía de medidas de emergencia” y gritando “libertad”, los manifestantes expresaron su descontento con la orden de salud.

Los asistentes afirmaron que son libres de hacer lo que quieran con sus cuerpos y que nadie los puede obligar a vacunarse, ya que aseguran, que la vacuna no es eficaz.

“Las vacunas fueron desarrolladas por seres humanos y como seres humanos cometemos errores, creo que no hay suficiente información, no hay un precedente que nos ayude a confiar como con cualquier otra vacuna, no creo que sea una vacuna”, afirmó Edith Rojas, manifestante.

Esto, a pesar de que los Centros de Prevención y Control de Enefermedades (CDC, por sus siglas en inglés) abalaron que las vacunas contra el COVID-19 no son solo efectivas para combatir el virus, sino también, previenen que las personas que se contagien desarrollen síntomas graves que los pueden llevar a la muerte.

A partir del viernes, la Ciudad de San José iniciará la etapa 2 del programa de vacunación obligatoria para sus trabajadores.

Autoridades explicaron que los empleados que no demuestren para el 30 de septiembre que están vacunados o que tienen una exención médica o religiosa aprobada estarán sujetos a una acción disciplinaria, que incluye el despido.