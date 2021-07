¿Debes o no gastar el adelanto del crédito tributario por hijo?

Millones de personas comenzaron a recibir el jueves un adelanto del crédito tributario por hijos como parte de un plan de ayuda del gobierno federal para apoyar a las familias que resultaron afectadas por la pandemia.

Sin embargo, expertos aseguran que las personas deben tener en cuenta ciertos aspectos para que el próximo año eviten tener que devolver este dinero.

“En este caso los límites son $75,000 para una persona soltera, $112,000 para cabezas de familia y $150,000 para casados que declaran impuestos juntos”, indicó Jesús Flores, experto en impuestos.

En California, alrededor de 4 millones de familias recibirán el crédito, pero de acuerdo a expertos no todos se lo deberían de gastar.

“Hay tres grupos que deberían optar por no recibir el dinero, unos son aquellos que no vayan a reclamar a sus niños, otros son quienes regularmente pagan que les toca pagar opten por no recibirlo y aquellos contribuyentes que ganan más de los límites”, explicó Flores.

Este beneficio es un adelanto del crédito de la declaración de impuestos del próximo año, por lo que si por alguna razón, una persona no califica en la próxima declaración porque por ejemplo aumentó su ingreso anual, deberá devolver el dinero.

“El límite del crédito para hijos menores de 5 años será de $3,600 y para niños de 6 a 17 años es de $3,000”, dijo Flores.

Es importante destacar que las familias inmigrantes indocumentadas también recibirán este beneficio.

“En este caso aunque haya familias mixtas con inmigrantes indocumentados y niños ciudadanos mientras tengan un ITIN van a recibir este crédito”, aseveró Flores.