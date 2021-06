De mal en peor: desigualdad social entre comunidades desfavorecidas del Área de la Bahía

Las desigualdades sociales siempre han sido un problema en el Área de la Bahía, sin embargo, con la llegada de la pandemia esta problemática se agudizó.

Un estudio realizado por la Universidad de California en San José indicó que la pobreza, el hambre y el abandono escolar aumentaron.

“En un lugar donde tenemos tanto dinero, nuestros hijos, nuestras familias no saben dónde van a dormir, no saben dónde van a comer”, explicó Corina Herrera, vocera de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Alum Rock.

Silicon Valley Pain Index 2021 revela que el 21% de los hogares padecen inseguridad alimentaria y que el banco de comida Second Harvest of Silicon Valley ayudó a 500,000 personas mensualmente.

“Un número que preocupa porque representa al 25% de la población total del condado Santa Clara”, dijo Scott Myers, líder del estudio SVPI.

Un total de 197,000 familias se encuentra en riesgo de desalojo o de perder sus viviendas, mientras que la indigencia ha aumentado en un 9% en el condado.

“Cada noche albergamos a mil personas y las ciudades lo único que están haciendo es limpiar los campamentos para reabrir con más comodidad la economía”, indicó Sparky Harlan, directora del centro Bill Wilson.

En cuanto al abandono escolar, el número de estudiantes que dejaron los estudios de preparatoria se ubicó en un 14%

“Y más del 50% son latinos, un número muy impactantes. Si no tiene uno computadora, si no tiene internet, si los papas no pueden enfocarse en estar en casa, ya el niño no entró a la clase, todo eso afecta”, aseguró Herrera.

El estudio también señaló que existe discriminación racial puesto que en San José, los adultos Latinx son dos veces más propensos y los afroamericanos seis veces más propensos a recibir una infracción en comparación a los blancos.