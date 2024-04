Hispana aterrorizada tras recibir llamadas amenazantes Daly City

Una televidente contactó con Telemundo 48 porque tiene miedo de ser víctima de estafa telefónica, ella aseguró que los estafadores la han amenazado con ir a su domicilio si no paga una supuesta deuda que tiene.

"Mire nosotros tenemos sus datos y usted quedó en hacer un pago, no me dijeron el monto y si está llamada no tenía éxito, este íbamos a proceder buscándola a su domicilio con la policía”, indicó la mujer, a quien llamaremos Lucía por medidas de seguridad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Lucía, dijo que desde septiembre del año pasado ha recibido un sin número de llamadas.

Las más reciente ocurrió el miércoles, donde los presuntos estafadores le indicaban que tenía que pagar una deuda y que estaba siendo demanda.

"Me llamaron y me dijeron que si era yo tal persona y les dije que sí, les dije que quién hablaba y me dijeron que hablaba de una compañía de colección del estado de Washington", dijo Lucía.

La afectada explicó que durante la conversación se podía escuchar cómo estas personas tenían gran conocimiento de su información personal.

" Y entonces me quedé con los nervios de punta y no sabía qué hacer", afirmó Lucía.

Al ser tantas las llamadas, Telemundo 48 decidió contactar a tres de estas, dos de ellas no contestaron y la tercera al parecer la persona vive en Colombia, pero tiene una línea telefónica de Estados Unidos desde hace 8 años.

Telemundo 48 habló con un investigador y experto en ciberseguridad, y aseguró que la manera en la que estos estafadores actúan es muy fácil, usando el método de Spoofing o suplantación.

"Con estas herramientas que ellos compran y que no son caras, pueden hacer spoofing de los números de teléfono las veces que quieran", dijo Dmitry Bestuzhev , investigador de ciberseguridad.

El experto también explicó que estas llamadas pueden ser muy intimidantes, pero se pueden evitar.

Algunas de las recomendaciones son ignorarlas o también:

"No cuelgue, voy a llamar al 911 vamos a estar en una línea compartida y ahí me comenta cuál es el punto de su llamada", indicó Bestuzhev.



Por su parte la policía de Daily city en un comunicado dijo:

"Comúnmente vemos que los miembros de la comunidad reciben llamadas por ejemplo de PG&E , el IRS y autoridades locales, así que lo mejor que puedes hacer es llamar y verificar antes de enviar dinero".



Lucía añadió que después de tener un grave accidente de tránsito, constantemente recibe llamadas de su médico y terapista, pero ya no sabe si contestar.

"Lo único que se me ocurrió fue acudir a ustedes a Telemundo 48 para alertar a más personas porque es muy frustrante", aseveró Lucía.