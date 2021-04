Daly City: instan a dueños de vivienda a aplicar en programa de ayuda para el pago de la renta

Autoridades locales le hicieron un llamado a los dueños de viviendas para que apliquen al programa estatal Housing is Key para recibir el pago de la renta vencida de los inquilinos afectados económicamente por la pandemia.

El programa otorga el pago del 80% de la deuda siempre y cuando el propietario acepte perdonar el 20% del dinero adeudado.

La Organización Fe en Acción ayudó a varios vecinos, residentes de un complejo de apartamento en Daly City, a convencer al dueño del lugar para que aplicara al programa.

Aunque hasta el momento, los administradores del complejo de apartamentos no han emitido una respuesta, los inquilinos no pierden la esperanza de que acepte participar en Housing is Key.

Adicionalmente, el lunes la Ciudad aprobó una resolución instando a los dueños de vivienda a aplicar en el programa.

“Estamos haciendo nuestra parte, enviando de forma directa por correo la información a los dueños, también lo estamos poniendo en nuestros anuncios públicos semanales, para asegurarnos que la gente conozca este importante beneficio”, aseguró Juslyn Manalo, alcaldesa de la ciudad.