Vendedores ambulantes se verán afectados por la cumbre APEC en San Francisco

San Francisco se prepara para recibir el evento diplomático más grande que la ciudad haya visto en casi 80 años, y para esto la ciudad tomará medidas de seguridad, las cuales podrían afectar tanto a negocios como a vendedores ambulantes.

Desde el 11 hasta el 17 de noviembre importantes líderes internacionales llegarán a la ciudad para participar de la Cumbre de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

Durante esos días se llevará a cabo un plan de seguridad, lo que significa, que varios negocios y vendedores ambulantes de perros calientes, que estén cerca del Moscone center y El Exploratorio, no podrán operar.

"La seguridad es primero, es primordial. Sea APEC o no haya APEC, ya sea una conferencia o no haya conferencia siempre desde hace de un año y medio hemos venido haciendo esta campaña", explicó Noel Sánchez, vocero de la oficina de la alcaldesa London Breed.

Sánchez agregó que dentro del perímetro de seguridad, habrá vendedores afectados, pero si ellos poseen un permiso válido, podrán trabajar desde otro lugar en la ciudad.

La situación ha generado diversas opiniones entre vendedores de perros calientes.

"No está muy bien que digamos porque la renta no se espera, no", aseguró un vendedor.

"Si es más como de la ciudad pues tenemos que respetar, aunque tengo un bebé y tengo que mantener y tengo que darle de comer", afirmó otra vendedora.

Por su parte, la directora de los puertos de San Francisco explicó que no se trata de tomar medidas severas contra los vendedores de perros calientes.

Por el contrario, quieren continuar con los esfuerzos de mantener una ciudad segura donde los vendedores tengan licencia y cumplan con la ley.

"Cuando vas a la Calle 24 o La 16, vas a ver gente que está vendiendo sin permiso, están vendiendo drogada, vendido objetos que son robados entonces esa gente te afecta a los que sí tienen un permiso", dijo Carlos Solorzano, CEO de la Cámara de Comercio Hispana de San Francisco.

El 15 de noviembre habrá un evento en El Exploratorio, y ese día tampoco será permitida la venta ambulante por la calle Embarcadero por seguridad.