¿Cuánto debes ganar para pagar un alquiler en San José?

Los nuevos números muestran cuánto dinero necesitas para alquilar o comprar una casa al sur de la Bahía.

La ciudad de San José ahora estima que se necesita un salario de $54 por hora para alquilar un apartamento promedio de dos habitaciones en la ciudad. ¿Y qué hay de ser dueño de una casa? La ciudad estima que alguien necesita ganar $123 por hora para comprar una casa promedio en San José.

Aunque esta cantidad de dinero no incluye los gastos extras como el pago de servicios públicos, gasolina y comida.

"Me gustaría poder pagar algo aquí, me encanta el Área de la Bahía", dijo Audrey Atkins, residente de San José. "No gano $54 por hora, así que no puedo pagar el alquiler. No puedo comprar una casa".

Atkins no está solo.

Mucha gente está cediendo ante el precio cada vez mayor de casi todo, desde la comida y el alquiler hasta la gasolina y la escasez de viviendas en el Área de la Bahía.

Jeff Andrews es un analista de mercado sénior de Zumper que realiza un seguimiento de los precios de alquiler de la empresa. Dijo que la sabiduría tradicional de no gastar más del 30% de sus ingresos en alquiler no se ha aplicado aquí en mucho tiempo.

“La cantidad de personas que tienen una carga severa de alquiler o que tienen una carga de alquiler, es un máximo histórico, especialmente después de 2021”, dijo Andrews.

¿Otro resultado de esto? La cantidad de permisos para unidades de vivienda asequibles, a veces llamadas unidades de abuela, se ha disparado recientemente en San José. La ciudad dijo que el número de solicitudes de permisos ADU se ha más que duplicado en los últimos dos años.