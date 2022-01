Cuándo llegarán las mascarillas N95 a CVS y Walgreens en el Área de la Bahía

Algunas de las 400 millones de máscaras N95 gratuitas distribuidas por la administración de Biden para luchar contra el COVID-19 llegaron el viernes a farmacias y supermercados de todo el país, sin embargo, consumidores tuvieron problemas para encontrarlas en el Área de la Bahía.

“Está difícil, porque si dicen que la van a dar y ellos no las tienen o no se la han mandado que ganan con querer dar olas si no las entregan”, dijo María Flores, residente de San José.

Walgreens dijo que muchos de los envíos de N95 aún estaban llegando a sus almacenes y las distribuirán durante los próximos días y semanas.

CVS también dijo que las máscaras se entregarían de forma continua.

Walgreens y CVS aseguraron que planean actualizar la información de entrega en sus sitios web a medida que se realizan las entregas.

El subdirector de salud del condado de Santa Clara, el Dr. George Han, dijo que la espera podría valer la pena.

"Estamos en la era de Ómicron y eso significa que estamos alentando a todos a actualizar sus máscaras, ya sea una N95, una KN95 o una KF94, o incluso una máscara doble", dijo.