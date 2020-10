Crisis económica lleva a residentes a elegir entre pagar la renta o comprar comida

La pandemia ha afectado económicamente a miles de familias que han tenido que elegir entre adquirir alimentos o pagar la renta.

“Si comemos, no pagamos la renta, y si pagamos la renta no comemos”, aseguró Juan Soto Ochoa, padre de familia.

Pero la preocupación de los residentes no está solo en pagar la renta, si no también en el hecho de que pueden ser desalojados si no lo hacen.

“Ahorita no se sabe bien qué día te pueden sacar, o si vas a dejar de trabajar o no, o cómo vas a pagar la renta”, dijo Maricel García, madre de familia.

Por esta razón, organizaciones sin fines de lucro en la Bahía alientan a los residentes a conocer sobre sus derechos para evitar desalojos durante la pandemia.

El Centro Legar de la Raza en el condado Alameda explica que si una persona se queda sin empleo, no puede ser desalojado de su vivienda aunque reciba una orden de desalojo por parte del arrendatario.

Los inquilinos deben notificar a su arrendatario que no pueden pagar el alquiler.

“Y deben proveer documentación que lo pruebe, si usted no cuenta con esa documentación entonces puede firmar una declaración”, aseguró Karina Mora, abogada del Centro Legal de la Raza.

Para poder realizar una declaración debes consultar con un abogado y los puedes hacer gratuitamente a través de programa de apoyo como los de esta organización.

Si necesitas información al respecto visita https://www.centrolegal.org/rental-assistance/