Crean programa de acceso seguro al aborto para mujeres de bajos recursos en San Francisco

Un nuevo programa busca apoyar económicamente a mujeres de escasos recursos y procedentes de estados, en los que está prohibido el aborto, para que se realicen el procedimiento en San Francisco.

El programa de Acceso Seguro al Aborto, patrocinado por la supervisora Hillary Ronen, cubriría los gastos de transporte, alojamiento y procedimiento médico.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Apoyar a nuestras hermanas en otros estados, especialmente mujeres pobres que no van a tener los recursos para que ella misma pueda montarse en un avión, venga por carro a un estado si es legal el aborto”, indicó Ana Herrera, asistente legislativa de la supervisora Ronen.

La iniciativa busca evitar que mujeres que deseen abortar lo hagan de una forma en que puedan poner en riesgo sus vidas.

“Si no tienen recursos para viajar a un estado donde todavía es legal, se van a morir, porque no es que no van a tomar la decisión de abortar, es que lo van a hacer en maneras, que no son seguras y que no son médicas”, indicó Herrera.

La solicitud oficial se realizó a la oficina de presupuesto sobre cuánto costaría el programa, empezando con mil mujeres y aunque la financiación no se ha definido podría ser con fondos públicos.

Hay quienes apoyan la medida anunciada por la supervisora.

“Yo diría que está bien para ayudar a personas que no tienen dinero para hacer eso, se evitaría tantos niños muertos por maltrato o porque no los quieren los papás y los tiran”, dijo Adelaida Martínez, quien apoya la idea.

Sin embargo, hay quienes se oponen al programa asegurando que hay otras opciones.

“Para el aborto no estoy de acuerdo porque hay muchas medidas de seguridad para que no queden embarazadas”, dijo Yedier Tellez, quien está en contra de la idea.

La oficina de la supervisora de Ronen indicó que, aunque San Francisco se convierta en líder de esta iniciativa, la idea es que sea un esfuerzo colectivo al que se sumen otras jurisdicciones.

“Aquí en San Francisco creemos en este derecho, no es un debate acá, necesitamos ayudar a nuestras hermanas y las mujeres que no van a tener acceso a este derecho, porque tenemos los recursos para hacerlo es una obligación moral”, aseveró Herrera.