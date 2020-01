Crean aplicación para denunciar anónimamente el acoso laboral

El acoso laboral es un gran problema en el Área de la Bahía. Y según algunas estimaciones, hasta el 75% de todos los incidentes nunca se informan.

Pero una empresa de tecnología tiene una solución fácil y todo lo que necesita es una aplicación para teléfonos inteligentes.

La aplicación #NotMe es una nueva forma de informar cualquier tipo de acoso de forma anónima en tú teléfono.

El acoso a menudo no se denuncia por miedo.

"La gente no informa hasta que es tarde porque es imposible hablar de la manera que existe", dijo LeBaron Meyers, fundador y presidente de #NotMe.

Meyers y su compañía crearon la aplicación #NotMe y el hashtag, que guía a los empleados a través del proceso de informar a sus jefes que algo está mal.

El paseo marítimo de Santa Cruz, con cientos de empleados jóvenes, es uno de los primeros en utilizarla.

"En el mundo moderno, especialmente donde muchos de nuestros empleados son más jóvenes, están tan cómodos con sus teléfonos, cómodos con las aplicaciones", dijo Lydia Mireles, empleada de Santa Cruz Beach Boardwalk.

La aplicación en sí es una descarga gratuita para las personas que desean verla. #NotMe gana dinero cuando una empresa que usa sus servicios obtiene acceso a un panel de información que los empleados están dando.

Meyers dijo que la aplicación está inspirada en el movimiento #MeToo y tiene como objetivo dar voz a todos en el trabajo.

"El objetivo no soy yo: no voy a tener que pasarme algo y no informarlo. No voy a presenciar algo y no reportarlo. No voy a ser un empleador que lo oculte bajo la alfombra y no quiere saber nada de eso ", dijo Meyers.