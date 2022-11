Preocupación ante una nueva ola de contagios de COVID-19 por las festividades

Líderes comunitarios expresaron su preocupación ante la posibilidad de que surja un nuevo aumento de casos de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias ante la llegada de las festividades.

“Aquí en este sitio de pruebas en Hayward, el lunes estábamos haciendo 20 pruebas y ahora estamos a 60, estamos hablando de lunes a miércoles, ósea los casos están subiendo rápido”, dijo Aarón Ortíz, director ejecutivo de la organización La Familia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La preocupación surge ya que miles de familias se reunirán para celebrar el Día de Acción de Gracias y navidad, haciendo que las probabilidades de contagiarse de COVID-19 o influenza sean más altas.

“Ahorita estamos viendo más casos en el este de la Bahía, especialmente aquí en Oakland y también en Hayward. También de áreas de Cherryland y Ashland”, indicó Ortíz.

Este año, la temporada de resfriados también se adelantó y los virus de la influenza y RSV son otra preocupación.

En San Francisco, entre 24th Street y Capp Street el nivel de positividad alcanza un 20% de casos de COVID-19 siendo los latinos los más afectados.

El problema está en que los recursos para ayudar a quienes se enfermen por una nueva ola han cambiado y se han vuelto muy limitados.

“Tenemos miedo de que se repita la historia y que ahora tenemos menos recursos, ya no tenemos los cuartos para que la gente se pueda ir a mejorar, ya no tenemos ayuda para cuando la gente esté enferma, ni pagarle los 10 días, eso ya no existe”, indicó Susana Rojas, vocera de Latino Task Force y Unidos en Salud.

El grupo Latino Task Force que lideró los esfuerzos en San Francisco para ayudar a la comunidad latina desde el inicio de la pandemia, no ha desaparecido debido a que sigue existiendo grandes necesidades.

“Todavía el problema por el cual nos reunimos sigue ahí, obviamente ya no estamos de la misma manera cuando empezó la pandemia pero seguimos trayendo nuestros recursos y ayudando a nuestra comunidad”, aseveró Rojas.

El llamado es a no ignorar la presencia de estos virus y a celebrar con precaución.

“Si alguien se siente enfermo, no vaya. sí tiene algún malestar, si está tosiendo no se reúna ahorita con la familia, espera a que se haga la prueba y esté seguro”, afirmó Ortíz.

El sitio de pruebas y vacunación ubicado en 24th Street continúa atendiendo los viernes, sábados y lunes y en hay Hayward, otro centro está habilitado en el 1401 del Camino Golf Course Road atiende de lunes a viernes de 9:00 a.m., a 3:00 p.m.