Tres años del Covid-19 como emergencia de salud

Un día como hoy hace tres años nuestras vidas comenzaban a cambiar drásticamente. El Covid-19 empezaba a causar estragos en el mundo entero.

Y justo para esta fecha en el 2020, la organización mundial de la salud declaró una emergencia global. ¿Ahora nos preguntamos si seguimos en emergencia? ¿Y Cuál es la política actual del uso de las mascarillas?

Hace justamente tres años, el director general de la organización mundial de la salud declaró una emergencia por el Covid-19. El virus recién comenzaba a circular por el mundo, en pocas semanas ciudades enteras cerraron

Nuestro día a día prácticamente se paralizó y las muertes se contaban por cientos de miles. El uso de mascarillas se volvió en algo común y requerido

"La pregunta ahora es: ¿seguimos en emergencia? Cuál es la política para el uso de cubrebocas"

En un tweet hoy, el director general de la OMS dijo que comparte lo que el comité concluyó el viernes: seguimos en emergencia. En cuanto al uso de mascarillas ya no es requerido y algunos se siguen aferrando a su fe en vez de a la ciencia

"Nunca la use mi Dios es el que me protege". Otros, ahora que no es requerido su uso.

"Me acaba de dar Covid por cuarta vez, dijo Annie Mendez, residente. Mientras que hay otros como Rosibel Jovel, "Me acaba de dar Covid pero siempre he usado la mascarilla Y hasta cuándo la vas a usar?

De por vida"

El hecho es que ahora hay vacunas. Pero el virus, expertos aseguran, también estará con nosotros por mucho más tiempo.

Por su parte, el doctor Ilan Shapiro de Altamed, dijo que: "Va a estar y siempre van a haber pocos cómo hemos visto ahora llegará verano y tendremos otro pico. Se puede utilizar mascarilla especialmente en lugares con mucha gente o con poca ventilación para crear esa barrera"

En total desde que llegó el virus en California ha habido más de 100 mil muertes y más de 12 millones de casos. La declaratoria de emergencia a nivel federal iba a expirar este primero de marzo. Pero la administración Biden la extendió hasta el 11 de mayo.