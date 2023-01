Vence periodo de inscripción de Covered California

Covered Califonia está haciendo un llamado a las personas que aún no cuentan con seguro médico para que apliquen a la cobertura ya que el periodo de inscripción vencerá el 31 de enero.

“La inscripción abierta está llegando a su fin, y aunque tenemos miles de personas inscribiéndose todos los días, sabemos que hay más que deben tomar medidas”, dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California. “Los californianos tienen hasta la medianoche del 31 de enero para inscribirse en la cobertura de salud y obtener la protección y la tranquilidad que se merecen”.

Los planes de Covered California ofrecen módicos precios y personas de bajos ingresos pueden obtener una cobertura de salud por $10 o menos al mes durante todo el año.

“Invitamos a las personas que necesiten un seguro de salud a consultar las opciones disponibles para en su área. La cobertura es más asequible que nunca este año debido a la amplia ayuda financiera que ahora está disponible”, dijo Altman. “Independientemente de sus ingresos, solo le tomará unos minutos descubrir qué tan asequible puede ser la cobertura y qué opciones hay disponibles en su área”.

Es importante destacar que las personas que no cuenten con seguro médico y declaren impuestos pueden ser multadas por no contar con este beneficio de salud.

“Los californianos no deberían tener que preocuparse por pagar una multa fiscal por no tener seguro médico, cuando pueden obtener una cobertura que es más asequible de lo que creen”, dijo Altman. “Puede averiguar en solo unos minutos qué planes hay en su área y cuánta ayuda financiera puede recibir, así que no deje dinero sobre la mesa”.

CÓMO INSCRIBIRTE EN COVERED CALIFORNIA

Las personas pueden inscribirse visitando la página web www.CoveredCA.com/espanol donde podrán encontrar herramientas para estimar el monto mensual que tendrán que pagar al obtener un seguro médico.

“Muchas personas no saben que son elegibles para recibir ayuda financiera, lo que les permite obtener cobertura por $10 o menos, o incluso sin costo alguno”, dijo Altman.

Adicionalmente, haciendo clic aquí podrás encontrar un agente certificado o utilizar el servicio de Ayuda Inmediata de Covered California para que un registrador se comunique con ellos en un plazo de 15 minutos.