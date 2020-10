Cortes de energía eléctrica provocan cierre del Zoológico de Oakland

El zoológico de Oakland estará cerrado el lunes y posiblemente el martes debido a los cortes de energía de seguridad pública planificados por PG&E que afectarán el área en medio de un clima seco y ventoso.

La empresa de servicios públicos comenzó a cortar la energía a cientos de miles de clientes el domingo por la noche para minimizar las posibilidades de que sus equipos inicien incendios forestales durante los fuertes vientos y la baja humedad en gran parte del Área de la Bahía.

El zoológico anunció el lunes por la mañana que PG&E cortó la energía del zoológico el lunes, y se les pide a los visitantes que consulten el sitio web del zoológico a las 7 a.m. del martes para ver si también estará cerrado ese día.

Funcionarios del zoológico dijeron que cualquiera que haya comprado boletos para el evento anual de Halloween "Boo at the Zoo" que se llevará a cabo durante varios días en el parque puede usar sus boletos existentes el miércoles o jueves entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Las festividades están agotadas los viernes y sábados.

Los generadores de respaldo están instalados en el zoológico para suministrar energía a los hábitats o instalaciones relacionados con animales que lo necesiten, según los funcionarios del zoológico de Oakland.

Puede encontrar más información sobre el zoológico y su estado en su sitio web en https://www.oaklandzoo.org.