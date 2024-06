Corte Suprema estatal da luz verde a UC Berkeley para construir viviendas para alumnos en People’s Park

SAN FRANCISCO - El People's Park en Berkeley, que desde la guerra de Vietnam ha sido un lugar de protestas y movimientos contraculturales, puede convertirse en alojamiento para estudiantes de la Universidad de California (UC), dictaminó el jueves la Corte Suprema del estado, culminando una lucha legal de años.

El tribunal dictaminó que una nueva ley promulgada en 2023 invalida los reclamos de dos organizaciones locales que demandaron a la universidad, diciendo que más estudiantes viviendo en el centro de Berkeley agregarían contaminación acústica a un área ya densa.

California está desesperada por conseguir más viviendas de todo tipo, incluso para estudiantes de sus universidades públicas y privadas. Algunos estudiantes duermen en sus autos, en los sofás de sus amigos o viajan horas y horas para asistir a clase debido al espacio limitado en los dormitorios y apartamentos cercanos.

El tribunal señaló que Berkeley ofrece alojamiento al porcentaje más bajo de estudiantes en comparación con otras universidades del sistema de la UC.

UC Berkeley planea construir un complejo de viviendas de $312 millones para alrededor de 1,100 de sus estudiantes en el People's Park, que es de su propiedad. En ocasiones, las protestas han escalado hasta convertirse en escaramuzas entre la policía y los activistas. El parque fue fundado en 1969 como parte del movimiento por la libertad de expresión y los derechos civiles de la época y durante décadas sirvió como espacio de reunión para comidas gratuitas, jardinería comunitaria y proyectos de arte, y fue utilizado por personas sin hogar.

El parque se convirtió en un símbolo de resistencia y caos durante un enfrentamiento mortal en 1969 conocido como "Jueves Sangriento", lo que animó al entonces gobernador de California, Ronald Reagan, a enviar 3,000 guardias nacionales para una ocupación de dos semanas que evocaba imágenes de guerra en un ciudad que clamaba por la paz en Vietnam.

La universidad manifestó alivio por la decisión del tribunal y que centraría su atención en reanudar la construcción en el lugar.

"Nuestros estudiantes y personas sin vivienda necesitan desesperadamente los componentes de vivienda del proyecto, y toda la comunidad se beneficiará del hecho de que más del 60% del sitio de 2.8 acres será revitalizado como espacio de parque abierto", comunicó el centro docente.

Make UC a Good Neighbor y The People's Park Historic District Advocacy Group presentaron una demanda contra el proyecto, diciendo que el sistema universitario debería haber considerado un aumento del ruido según la Ley de Calidad Ambiental de California, o CEQA. También dijeron que hay lugares más apropiados en los que la universidad podría construir y que el parque es un espacio verde poco común en uno de los vecindarios más densos de Berkeley.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Harvey Smith, presidente de The People's Park Historic District Advocacy Group, no respondió de inmediato un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.

El gobernador de California, Gavin Newsom, prometió trabajar con los legisladores para enmendar la Ley de Calidad Ambiental de California, o CEQA, después de que un tribunal de apelaciones estatal falló el año pasado en contra de la Universidad de California, diciendo que no evaluó el impacto del ruido potencial "de las fiestas ruidosas de estudiantes" en barrios residenciales.

En septiembre, Newsom firmó una ley que modificó la CEQA para aclarar que los proyectos de vivienda no necesitan estudiar el ruido generado por los futuros residentes potenciales.