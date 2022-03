Cortan las llantas de más de 30 autos al sur de San José

Más de 30 automóviles fueron vandalizados el martes causando preocupación entre los residentes de un vecindario al sur de San José.

Las llantas de los vehículos, estacionados en el área de Chemeketa Drive, fueron cortadas afectando a decenas de familias que debieron pagar para repararlas.

Antonio Quiñónez, residente afectado, aseguró que tuvo que pagar entre $250 y $300 para que le cambiaran dos de las llantas que resultaron dañadas.

“Mi hermano me aviso, me dijo despierta pasó algo afuera y me sorprendió, salí y estaban todos, dos llantas de cada auto estalladas y fui a ver mi auto a ver si mi carro fue uno y si fue uno”, relató Quiñónez.

Otro vecino expresó su frustración ante lo ocurrido ya que acababa de ponerle cauchos nuevos a su vehículo.

“Bien frustrado porque estas llantas son nuevas, las tengo apenas hace como un mes, vamos a ver si todavía están en garantía”, explicó Oscar, residente afectado.

Oficiales de la policía estuvieron en el lugar investigando y a través de un comunicado aseguraron:

“Recibimos una llamada sobre varios autos con llantas cortadas en la calle. Se hizo un reporte. No hay sospechosos identificados o arrestados”

Aunque la policía no les ofreció solución alguna, residentes afirmaron que no tienen más opción que seguir estacionando sus autos en la calle.

“El problema aquí es que en nuestra casa solo tiene garaje para un carro y ustedes saben que con un carro no se mueve una familia”, aseveró Jorge Rivas, residente afectado.

Residentes que han vivido en el vecindario por más de 20 años dijeron que es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes por lo que piden a las autoridades que los ayuden.