Continúan quejas de cobros de citas en consulado mexicano

Ciudadanos mexicanos que necesitan hacer una cita en el consulado, han estado enfrentando varios obstáculos

Llaman diariamente y la respuesta es que “no tienen citas, que se han terminado” nos compartió una televidente a quien llamaremos “María”, pues prefirió no revelar su identidad.

“Una vez que llamé, pregunté qué hago o si hay un horario, una mujer me dijo que visitara Facebook e Instagram, que ahí se publicaban las citas y se me hizo un poco extraño” declaró la usuaria.

Lo que “María” encontró en Facebook, fueron grupos donde le prometían una rápida cita al consulado, a cambio de un costo monetario.

“En uno decían que estaban cobrando 90 dólares y en el otro que cobraban 60” dijo.

El costo es solamente para agendar la cita, el precio del trámite sigue recayendo en la persona. Cada vez son más estos grupos de redes sociales y muchos han reportado que estas ofertas terminan en estafas y otros aunque reciben su cita, dicen les piden toda su información personal que queda en manos de estas personas, que en muchos casos no dan ni su nombre.

“Nada más que no se quien es esa persona que está cobrando 150 dólares por llevar y traer a las personas y ayudarles a sacar una cita así” nos compartió otra ciudadana mexicana vía telefónica

El que estas personas puedan tener este número de citas para vender, genera mucha especulación en la comunidad mexicana, quienes, como “Andrea”, opinan que “alguien está conectado con ellos adentro, pues como cobran tanto, me imagino le dan una ‘mochada’ al del consulado y el del consulado les ayuda”

Por su parte, Alejandra Bologna, la cónsul de México en San José reiteró que “las citas están todas concentradas en un call center” y por lo tanto, no pasan por el consulado.

La cónsul explicó que ninguno de sus empleados ni ella como cónsul tienen acceso a esas citas, pero que están al tanto de la situación y ya han iniciado una investigación interna ya que es irregular que a connacionales como “María” les hayan recomendado al llamarlos ir a las redes sociales por una cita, por lo que pide que si esto les sucede, se los reporten para investigarlo

Bologna reconoció que han notado una gran cantidad de citas al mismo nombre y muchas de estas luego son canceladas, por lo que para controlar esta situación no están aceptando a personas que lleguen a una cita y no coincidan con la identidad de quien la agendó, pero más que nada, dicen que la erradicación de estas prácticas está en los mismos mexicanos y los exhorta a no comprar estas citas, pues de otro modo “están fomentando un negocio con el que queremos acabar” dijo.

Les pide que revisen cuál es el consulado que coincide a su código postal, si es el de San José informan cada martes en la mañana abren citas así que ese es el mejor momento para llamar. Pero si su situación es una emergencia entonces no necesita cita, solo puede ir directamente al consulado que le corresponda.