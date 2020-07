Continúa la batalla por COVID-19 en los hospitales de la Bahía

El condado de Santa Clara alcanzaba casi los 7 mil casos de COVID-19 la noche del miércoles. Mientras el estado, con informes como éste, continúa promoviendo que los ciudadanos tomen sus precauciones para evitar más contagios.

“Yo no estoy preocupado”, dijo Ramiro Cedano, residente de San José. “Yo creo que si existe la enfermedad pero no como los médicos lo dicen.”

El hospital regional reportó 27 hospitalizaciones por coronavirus mientras que el hospital Good Samaritan 22. Por su parte, trabajadores de la salud afirman que su labor se satura cada día más.

Líderes de esas instituciones dicen que la gravedad del COVID-19 continúa debido a que no hay una vacuna contra el virus, pero aseguran que el riesgo es distinto.

“Estamos viendo un número mínimo de pacientes admitidos a la unidad de cuidados intensivo como había en marzo”, dijo Mark Brown del hospital Good Samaritan. “Ahora son pacientes con admisión básica sin cuidados intensivos”.

Hospitales en el sur de la Bahía fueron primeros en responder a la pandemia al implementar estaciones exteriores para atender pacientes infectados o con síntomas. Ahora dicen que están listos para volver a tomar esos pasos si el contagio aumenta.

“El virus ahora es más contagioso que cuando comenzó en marzo. Lo puedes ver en el cambio de las recomendaciones de los del CDC, es por eso que el uso del cubrebocas es importante”, dijo Brown.

Pero el uso de esa forma de prevención aún tiene a muchos incómodos.

“Yo no puedo respirar y por eso me la quito cuando salgo”, dijo Leticia Cedano de San José. “Trato de comprar lo que necesito y me la pongo porque me la exigen y no tengo opción”.