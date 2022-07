Propuesta para construir nuevo estadio por los A´s de Oakland no será incluida en la boleta electoral de noviembre

Después de 11 horas de debate, se decidió que los votantes no tendrán voz en los planes de los Atléticos de Oakland para la construcción de un nuevo estadio en el terminal Howard del puerto de Oakland, al menos no ahora.

El Concejo Municipal de Oakland votó cinco a uno sobre la medida electoral propuesta por el concejal Noel Gallo para noviembre. La votación se produjo el martes por la noche.

Dicha medida habría preguntado a los votantes si la ciudad debería invertir casi mil millones de dólares para construir un nuevo estadio de béisbol para los Atléticos de Oakland en la Terminal Howard.

El concejal Gallo, quien cree que los Atléticos deberían reconstruir en el sitio actual del coliseo, sugirió la medida para medir la opinión pública sobre el sitio propuesto para la Terminal Howard y tal vez ponerle fin.

East Oakland Stadium Alliance, que está demandando para detener el proyecto de la Terminal Howard, argumenta que la ciudad estaría subsidiando al multimillonario propietario de los Atléticos.

Por otro lado, el equipo y la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, están en contra de la medida electoral y dicen que retrasará el proyecto y pondrá en peligro la permanencia del equipo en la ciudad.

En un comunicado emitido durante la noche, el alcalde Schaaf dijo en parte:

"Una medida de asesoramiento no vinculante habría puesto en peligro la permanencia de los Atléticos en Oakland, les habría costado a los contribuyentes hasta un millón de dólares y no habría hecho más que proporcionar a los intereses especiales oportunidades para difundir información errónea. El Concejo Municipal de Oakland ha brindado una dirección clara en nuestras negociaciones con los Atléticos: Los contribuyentes de Oakland estarán protegidos de los costos del estadio y el desarrollo asociado. Hemos aprendido los errores del pasado y no los repetiremos".