Construcción de carriles expresos provocará cierre de autopista 101 en el condado de San Mateo

La construcción de nuevos carriles expresos en la autopista 101 causarán retrasos en el tráfico debido al cierre de la carretera en ambos sentidos.

Los cierres entre Whipple Avenue en Redwood City e Interstate 380 en South San Francisco se llevarán a cabo de domingo a jueves a partir de las 9:00 p.m., hasta las 5:30 a.m., pero los conductores deben prepararse para retrasos hasta las 6:00 a.m.

"Mientras no se extienda demasiado y puedan aclarar las cosas como a las 6 [a.m.], eso no debería ser un problema", dijo Rick Bentley, residentes. "Una vez que pasa 7, 8, 9, es muy, muy difícil".

Caltrans dijo que el proyecto creará 22 millas de carriles expresos a lo largo de la autopista 101 en dirección norte y sur a través del condado de San Mateo.

Se espera que la construcción, que comenzará este domingo por la noche, demore aproximadamente dos años en completarse.

"Dicen que son dos años", dijo Misty Cox, residente. "Probablemente será más largo solo porque cualquier proyecto de construcción llevará más tiempo".

El objetivo es reducir la congestión del tráfico y mejorar los tiempos de viaje.