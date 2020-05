Conoce los condados que permitirán la reapertura de negocios a lo largo de la Bahía

Varios condados del Área de la Bahía han decidido adaptarse a la Fase 2 anunciada por el gobernador Gavin Newsom que flexibilizará algunas restricciones a negocios de la región.

Para conocer el plan del Gobernador para reabrir la economía en California haz clic aquí.

Visión general

• Los condados Alameda, Contra Costa, Marín, San Mateo y San Francisco han anunciado o indican que planean ingresar a la Fase 2.

• Santa Clara no ha anunciado ningún plan para aliviar las restricciones actuales en el condado.

• Los condados Napa, Solano y Sonoma ya están en la Fase 2.

Alameda

14 de mayo: funcionarios de salud dicen que, en función del progreso de sus indicadores y de evitar grandes picos en los casos en los próximos días, el condado prevé pasar de manera segura a las actividades de "Etapa temprana 2" la próxima semana. Esto incluiría:

• Venta minorista en la acera y la reapertura de almacenes asociados;

• Las empresas elegibles se alinearían con la orientación del estado cuando sea posible;

• Todas las organizaciones y negocios deberían estar trabajando en planes que incluyan distanciamiento físico, capacitación para empleados sobre la limitación de la propagación del COVID-19 y protocolos de desinfección.

Para obtener más información, visite el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda.

Condado de Contra Costa

14 de mayo: Funcionarios de salud del condado de Contra Costa dijo que si el condado continúa progresando y las hospitalizaciones disminuyen constantemente, considerarán abrir todas las tiendas minoristas, sin embargo, las personas solo podrán recoger los pedidos fuera de los negociosen, más toda la logística y fabricación asociadas la próxima semana. Los funcionarios no tienen una línea de tiempo en este momento.

Para obtener más información, visite los Servicios de Salud del Condado de Contra Costa.

Condado Marin

14 de mayo: el condado anunció a principios de esta semana que pasará a la Fase 2, lo que significa que el comercio minorista volverá a abrir para la recogida en la acera. La fabricación también se reanudará con restricciones. El condado también examinará las medidas que tomarán para permitir que los residentes puedan acudir a los restaurantes a comer.

Para obtener más información, visite el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Marin.

Condado Napa

14 de mayo: se permitirá la reapertura del comercio minorista para la recolección en la acera y se reanudará la fabricación con restricciones. Al igual que otros condados que se dirigen a la Fase 2, Napa tendrá que definir las medidas que tomarán para permitir que los residentes puedan acudir a los restaurantes a comer.

Para obtener más información, visite el sitio web del condado de Napa.

Condado San Mateo

14 de mayo: el Dr. Scott Morrow, oficial de Salud del Condado de San Mateo, planea levantar algunas restricciones vigentes el lunes, que serían consistentes con las pautas iniciales de la Fase 2 de la Hoja de Ruta de Resiliencia del Gobernador Gavin Newsom. Eso permitiría efectivamente que las empresas minoristas operen haciendo entregada desde fuera de los negocios. Los fabricantes, la logística y algunos otros negocios podrán abrir con algunas modificaciones, dijeron funcionarios del condado.

Para obtener más información, visite San Mateo County Health.

San Francisco

14 de mayo: la ciudad y el condado anunciaron que permitirá a los minoristas y fabricantes ingresar a la Fase 2 de reapertura. La ciudad también dio a conocer una guía para que las empresas reabran el lunes. Mira la guía aquí.

Para obtener más información, visite el Departamento de Salud Pública de San Francisco.

Condado Santa Clara

14 de mayo: Santa Clara es el único condado en el Área de la Bahía que aún no pasará a la Fase 2. No se han aliviado las restricciones. El Departamento de Salud Pública del Condado Santa Clara dijo que no hay planes en este momento para ingresar a la Fase 2, al menos no la próxima semana.

Para más información, visite Salud Pública del Condado de Santa Clara.

A principios de esta semana, la Dra. Sara Cody, oficial de Salud Pública del Condado Santa Clara, dijo a la Junta de Supervisores que el condado no ha aliviado las restricciones porque "veríamos un rápido regreso de casos, hospitalizaciones y un rápido retorno de muertes".