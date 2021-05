Conductor asegura que viajar en el asiento trasero mientras su auto está en piloto automático es una “experiencia mágica”

El conductor de un auto Tesla que fue arrestado después de viajar en el asiento trasero mientras el auto estaba en piloto automático describió la hazaña como una "experiencia mágica" y aseguró que no se disculpará.

Sin embargo, la Patrulla de Caminos de California dijo que sus acciones son ilegales y pidió a los residentes que lo vean en la carretera en una situación similar que se comuniquen con las autoridades.

"De hecho, es muy normal que me siente en la parte de atrás así", dijo Param Sharma, de 25 años, quien fue visto en video en la autopista de Oakland el fin de semana pasado.

Un par de días después, alguien más lo vio en el Bay Bridge rumbo a Oakland y llamó al CHP.

"Gracias al público, a todos esos ciudadanos respetuosos de la ley que llamaron al 911, uno de nuestros oficiales de motor estaba en el lugar exacto en el momento exacto, y pudimos sacar este tema de las carreteras", dijo Custodio López, vocero del CHP.

Custodio dijo que observó cómo Sharma se subía al asiento delantero para detener el automóvil.

Sharma fue arrestado y acusado de dos cargos de conducción imprudente y desobediencia a un oficial de policía. El auto fue incautado.

Pero casi tan pronto como fue liberado, Sharma subió un video a su cuenta de Instagram que muestra un Tesla sin conductor en Embarcadero en San Francisco.

Una vez más, estaba en el asiento trasero.

"Acabo de salir de la cárcel, ya tengo un Tesla", dijo en el video.

Sharma indicó que no le preocupa perder su licencia y cree que la tecnología de automóviles sin conductor llegará lo suficientemente pronto como para llevarlo a donde necesite ir.

Por ahora, planea seguir haciéndolo y explicó que no le teme a las consecuencias que pueda tener.

"No creo que pueda ir a la cárcel, hombre", dijo. "No es tan grave, porque no estoy infringiendo ninguna ley. No estoy operando peligrosamente el automóvil".

En California es ilegal que un conductor no esté sentado detrás del volante mientras un automóvil está en funcionamiento.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras está investigando 23 choques en los que los conductores pueden haber estado usando el piloto automático.

Steven Clark, abogado, indicó que si Sharma sigue burlándose de las autoridades, el Fiscal de Distrito podría pedirle que permanezca en la cárcel hasta su juicio.

“Cuando me siento en el asiento trasero, es como una experiencia mágica. Ver que un automóvil sin conductor finalmente funciona”, dijo Sharma.