Condados no entregarán más vacunas a proveedor de salud que vacunó a personas que no calificaban

El Departamento de Salud Pública de San Francisco retiró 1.600 dosis de la vacuna contra el COVID-19 al proveedor de salud One Medical por administrar las dosis a personas que no calificaban.

Autoridades informaron que One Medical solo debía vacunar a trabajadores de salud y a personas mayores de 65 años, sin embargo, al parecer administraron las dosis a personas menores de 65 años que se identificaron como personal de salud, pero no lo comprobaron.

“La respuesta de One Medical indica que se administraron varias dosis a pacientes menores de 65 años que se autoidentificaron como trabajadores de atención médica de Fase 1A, pero que no eran trabajadores de IHSS (en servicios de apoyo a domicilio), de DPH o empleados de trabajadores de salud de One Medical. Debido a esto y a nuestra incapacidad para verificar el estado 1a de esta cohorte, DPH ha dejado de asignar dosis a One Medical", aseguraron autoridades a través de un comunicado.

One Medical confirmó a NBC Bay Area que quienes recibieron la vacuna aseguraron que eran elegibles y explicaron que fueron transparentes sobre el proceso y el protocolo que siguieron.

“Aquellos a quienes hemos vacunado dentro del 'número' no especificado de dosis en cuestión del SF DPH han atestiguado específicamente que eran trabajadores sanitarios elegibles. Teníamos permiso del SF DPH para vacunar a este grupo y fuimos transparentes con SF DPH sobre nuestro proceso y protocolos para hacerlo”, indicó el proveedor de atención médica a través de un comunicado.

Antes de darse a conocer las acusaciones, Andrew Diamond, director médico de One Medical expresó su preocupación e indicó que considera que se correo riesgo de vacunar a menos personas.

Los condados San Mateo y Alameda informaron que no decidieron no entregar más vacunas a One Medical.