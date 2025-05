Condados Alameda y Santa Clara advierten sobre posible exposición al sarampión en lugares públicos

Dos funcionarios de salud del Área de la Bahía advierten sobre varias posibles exposiciones al sarampión después de que un adulto diera positivo tras un viaje internacional.

Los Departamentos de Salud Pública de los condados Santa Clara y Alameda señalaron tres lugares públicos como posibles lugares de exposición a esta enfermedad altamente contagiosa.

"La persona dio positivo tras regresar de un viaje internacional, incluyendo una escala en un aeropuerto estadounidense donde podría haber estado expuesta al sarampión", informaron ambas agencias en un comunicado de prensa. "La persona no fue hospitalizada y ahora se encuentra aislada en su domicilio".

Fecha Ubicación Momento de las exposiciones 05/21/25 H Mart: 1710 Oakland Road, San José, CA 95131 7:15 p.m., a 9:00 p.m. 05/23/25 Starbucks: 35040 Newark Boulevard, Newark, CA 94560 11:45 a.m., a 2:00 p.m. 05/25/25 Trader Joe's: 1306 Great Mall Pkwy., Milpitas, CA 95035 4:45 p.m., a 8:00 p.m.

El Dr. Peter Chin Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, afirmó que quienes estén vacunados contra la enfermedad o la hayan padecido no deben preocuparse.

"La mala noticia es que se trata de uno de los agentes infecciosos más transmisibles que conocemos, por lo que alguien puede tener sarampión, estar en Trader Joe's, salir, y dos horas después, alguien que entra puede contagiarse", explicó.

Quienes se hayan vacunado contra la enfermedad deberían haber recibido dos dosis.

"Hay personas que quizás solo hayan recibido una dosis, pero incluso una sola dosis ofrece alrededor del 93% de protección, y creemos que dura muchos años, si no toda la vida", dijo Chin Hong. "Si alguien tuvo sarampión, que es el caso de la mayoría de los estadounidenses antes de 1957, tiene inmunidad de por vida".

En lo que va del año, se han reportado más de 1,000 casos en EEUU. En 2024, solo se reportaron 285 casos, según los CDC.

El miércoles, en Sacramento, se detectó el virus del sarampión en las aguas residuales.

"La mayoría de la gente no tiene por qué alarmarse; lo que realmente me preocupa son las personas que no están vacunadas o aquellos cuyos hijos no están vacunados", dijo Chin Hong.

El Dr. Chin Hong indicó que, si alguien está expuesto y no está vacunado, debe aislarse durante unas tres semanas, ya que pueden pasar hasta tres semanas antes de que comience a mostrar síntomas.

El Departamento de Salud Pública del condado Santa Clara y el Departamento de Salud Pública del condado Alameda ofrecerán una conferencia de prensa conjunta el viernes a las 9:30 a. m., para posiblemente discutir la situación.

"El Área de la Bahía se beneficia de altas tasas de vacunación contra el sarampión", declararon ambas agencias. "La mayoría de las personas en el área recibieron dos dosis de la vacuna contra el sarampión (MMR) en la infancia y tienen un bajo riesgo de contraer sarampión si se exponen. Dos dosis de la vacuna MMR son la mejor protección contra el sarampión".

Según las agencias, el último caso de sarampión reportado en el condado Santa Clara fue en 2019.