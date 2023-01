Comunidades al norte de la Bahía sufren las inclemencias de las lluvias

El norte de la Bahía fue otra de las zonas que resultó afectada por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que comenzaron a caer desde el domingo en la noche y se prolongaron hasta el lunes en la mañana.

Telemundo 48 recorrió la autopista 101 en Sonoma donde letreros alertaban a los residentes sobre el clima severo que se registraba en el lugar.

En Geyserville la calle Pine Flat resultó inundada, mientras que en las montañas un deslizamiento provocó que una enorme roca cerrara el tránsito.

La ciudad de Petaluma reportó el cierre de varias calles causando caos vehicular.

"Si miran agua cubriendo las carreteras no traten de cruzar. Tuvimos 3 personas que trataron de cruzar una carretera llama de agua y los alguaciles los tuvieron que rescatar", explicó Juan Valencia, vocero de la Oficina del Alguacil del condado Sonoma.

Las malas condiciones del tiempo también provocaron el cierre de varios distritos escolares debido a las inundaciones y caída de árboles.

"Tuvimos 6 distritos cerrados por la tormenta, 4 de estos Ft Ross, Heartcon, Creshaya y Montgomery cerraron el jueves y plantean reabrir el martes", indicó Nashelly Chávez, vocera de la Oficina de Educación del condado Sonoma.

Trabajadores del campo también sufrieron por las inundaciones ya que no pueden trabajar.

"No nos pagan son días perdidos no hay forma de recuperar el dinero que se necesita para sobrevivir", dijo Davin Cárdenas, vocero de Jobs With Justice.